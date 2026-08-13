DE
FR

Aucun contre-projet proposé
Le Conseil fédéral rejette une initiative sur les accords européens

Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative Boussole, qui exige un vote populaire sur les accords avec l'UE. Jeudi, il a refusé ce texte sans proposer de contre-projet.
Publié: 11:06 heures
|
Dernière mise à jour: 11:13 heures
Le conseiller fédéral Beat Jans le mardi 16 juin 2026, au Conseil national à Berne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative Boussole, qui veut que le paquet d'accords avec l'UE soit soumis au vote du peuple et des cantons, doit être rejetée. Le Conseil fédéral a refusé jeudi ce texte, sans proposer de contre-projet.

A lire aussi
Feu vert pour des négociations entre l'UE et la Suisse sur l'asile
Pas d'accord avant 2028
Feu vert pour des négociations entre l'UE et la Suisse sur l'asile
Cette mesure commerciale prévue par l'UE inquiète la Suisse
Industrie menacée
Cette mesure commerciale de l'UE fait grincer la Suisse des dents

L'initiative demande que l'ensemble des traités visant une reprise dynamique conséquente du droit de l'étranger soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Le gouvernement estime toutefois que le texte lie de manière problématique cette question de fond au cas particulier des futurs accords avec l'UE.

La disposition transitoire de l'initiative est particulièrement critiquée. Elle «interfère avec le processus politique en cours et cherche à modifier a posteriori les modalités de vote» applicables à ce paquet d'accords, écrit le Conseil fédéral. Cette manière de faire est source d'une «grande insécurité juridique». Elle menacerait la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que sa place économique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus