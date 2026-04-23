DE
FR

Votation du 14 juin
Un comité de santé alerte contre «l’initiative du chaos» de l'UDC

Le Comité de la santé alerte: l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» menace le système de santé. Un plafonnement de la population pourrait aggraver la pénurie de personnel et augmenter les coûts des soins, selon des experts.
Publié: il y a 16 minutes
En Suisse, des médecins alertent contre l’initiative de l'UDC.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le «Comité de la santé contre l’initiative du chaos» a présenté jeudi ses arguments contre l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions», en votation le 14 juin prochain. Pour lui, le plafonnement de la population aggraverait la pénurie de personnel et entraînerait des «limitations dans l’accès aux soins, une baisse de qualité et une hausse des coûts».

Le personnel soignant venu de l'étranger est essentiel pour le système de santé suisse, indique le Comité dans un communiqué. Sans lui, les institutions sociales, les hôpitaux et les services d’aide et de soins à domicile, ainsi que de nombreuses petites entreprises fournissant des soins «ne pourront plus remplir leurs missions».

Une pénurie déjà ressentie

«En restreignant l’accès aux compétences venues de l’étranger, on fragilise non seulement la prise en charge des patients, mais aussi l’équilibre même de notre système de santé», a relevé Raymond Loretan, président de Swiss Medical Network, cité dans le communiqué.

A lire aussi
Berne contre-attaque face à l’initiative de l'UDC
Mieux intégrer les étrangers
Berne contre-attaque face à l’initiative de l'UDC
«La question n’est pas d’être pour ou contre l’immigration, mais de la gérer de manière intelligente»
Interview
Suisse à 10 millions
Pour ce ponte d'economiesuisse, «l’immigration, il faut la gérer de manière intelligente»

En cas de «oui» à l'initiative, les régions frontalières et les zones rurales seront les plus touchées, selon le Comité. «En pleine pénurie, le retour aux contingents étatiques de travailleurs étrangers engendrerait aussi une lutte administrative entre branches économiques et cantons.»

«Sécurité en péril»

La pénurie de personnel met «la sécurité des patients en péril», car, lorsque le personnel qualifié manque, la charge de travail augmente pour les équipes restantes.

Pour l'alliance, l'initiative «pénaliserait doublement les assurés». D'un côté, les coûts du travail dans la santé grimperaient à cause des démarches bureaucratiques supplémentaires et des difficultés à recruter. De l'autre, le système d'assurance maladie perdait de nombreux «bons risques», c'est-à-dire de jeunes personnes étrangères actives en bonne santé,"essentielles au financement du système».

Le Comité «non au chaos dans les soins» réunit des acteurs du secteur, parmi lesquels H+ Les Hôpitaux de Suisse, Aide et soins à domicile Suisse, ARTISET, ASI-SBK, Physioswiss, ospita, palliative.ch.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Articles les plus lus
    Articles les plus lus