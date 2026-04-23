Le Comité de la santé alerte: l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» menace le système de santé. Un plafonnement de la population pourrait aggraver la pénurie de personnel et augmenter les coûts des soins, selon des experts.

Un comité de santé alerte contre «l’initiative du chaos» de l'UDC

Un comité de santé alerte contre «l’initiative du chaos» de l'UDC

ATS Agence télégraphique suisse

Le «Comité de la santé contre l’initiative du chaos» a présenté jeudi ses arguments contre l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions», en votation le 14 juin prochain. Pour lui, le plafonnement de la population aggraverait la pénurie de personnel et entraînerait des «limitations dans l’accès aux soins, une baisse de qualité et une hausse des coûts».

Le personnel soignant venu de l'étranger est essentiel pour le système de santé suisse, indique le Comité dans un communiqué. Sans lui, les institutions sociales, les hôpitaux et les services d’aide et de soins à domicile, ainsi que de nombreuses petites entreprises fournissant des soins «ne pourront plus remplir leurs missions».

Une pénurie déjà ressentie

«En restreignant l’accès aux compétences venues de l’étranger, on fragilise non seulement la prise en charge des patients, mais aussi l’équilibre même de notre système de santé», a relevé Raymond Loretan, président de Swiss Medical Network, cité dans le communiqué.

En cas de «oui» à l'initiative, les régions frontalières et les zones rurales seront les plus touchées, selon le Comité. «En pleine pénurie, le retour aux contingents étatiques de travailleurs étrangers engendrerait aussi une lutte administrative entre branches économiques et cantons.»

«Sécurité en péril»

La pénurie de personnel met «la sécurité des patients en péril», car, lorsque le personnel qualifié manque, la charge de travail augmente pour les équipes restantes.

Pour l'alliance, l'initiative «pénaliserait doublement les assurés». D'un côté, les coûts du travail dans la santé grimperaient à cause des démarches bureaucratiques supplémentaires et des difficultés à recruter. De l'autre, le système d'assurance maladie perdait de nombreux «bons risques», c'est-à-dire de jeunes personnes étrangères actives en bonne santé,"essentielles au financement du système».

Le Comité «non au chaos dans les soins» réunit des acteurs du secteur, parmi lesquels H+ Les Hôpitaux de Suisse, Aide et soins à domicile Suisse, ARTISET, ASI-SBK, Physioswiss, ospita, palliative.ch.