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Projet jugé dangereux
Tous les partis sauf l'UDC rejettent l'initiative sur la neutralité

Les partis suisses, à l'exception de l'UDC, rejettent l'initiative sur la neutralité, en votation le 27 septembre. Ils dénoncent un danger pour la sécurité et les valeurs helvétiques, face à une Europe en crise.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Hormis l'UDC, les partis refusent d'enfermer la Suisse dans une concpetion rigide de la neutralité.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative sur la neutralité, en votation le 27 septembre, affaiblit la Suisse, estiment le PLR, le Centre, le PVL, le PS et les Vert-e-s. Elle «met en péril notre sécurité, rompt avec nos valeurs et restreint massivement notre capacité d’action extérieure».

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La Suisse doit préserver sa neutralité largement éprouvée et ne pas compromettre inutilement sa capacité d'action en matière de politique étrangère et de sécurité, indique lundi le comité dans un communiqué. Il refuse d'enfermer la Suisse dans une conception rigide de la neutralité.

L'importance des sanctions

Berne doit continuer à collaborer avec ses partenaires internationaux alors que l'Europe fait face à une situation sécuritaire de plus en plus instable. «Quand l'urgence se présentera, il sera hélas bien trop tard».

De plus, une neutralité qui n'autorise aucune sanction, même face aux violations les plus flagrantes du droit international, va à l'encontre des valeurs helvétiques. D'autant plus que le Conseil de sécurité de l'ONU se retrouve de plus en plus bloqué face au droit de veto de certains membres.

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