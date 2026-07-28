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Leur voix compte!
Les jeunes réclament des infos politiques plus claires

A Zurich et Berne, Vox Natio Suisse explore les attentes des 16-24 ans face au vote électronique. Les jeunes veulent des informations claires, des arguments détaillés et sentir que leur voix compte.
Publié: 13:45 heures
La plateforme Vox Natio a mené une enquête sur le vote électronique des jeunes en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les jeunes adultes s'intéressent bel et bien à la politique. Selon un sondage non représentatif, ils souhaitent bénéficier d'une orientation claire, d'informations impartiales, d'un retour d'information crédible et de comprendre ce qu'il advient de leur vote.

La plateforme numérique Vox Natio Suisse a cherché à comprendre ce qui motive les 16-24 ans à voter par voie électronique, ce qui rend leur participation pertinente et pourquoi ils reviennent. Cette étude s’est appuyée sur une étude préliminaire, dix entretiens avec des experts ainsi que deux ateliers réunissant 21 jeunes adultes à Zurich et à Berne. Elle ne prétend pas être représentative.

Rendre les votations accessibles

Selon les conclusions de l'enquête, les jeunes adultes ne souhaitent pas des contenus politiques les plus courts et abrégés que possible, mais une introduction claire fournissant une base décisionnelle suffisante. Une brève mise en contexte, une question de vote compréhensible, des arguments pour et contre, des sources clairement indiquées ainsi que des approfondissements facultatifs sont des éléments particulièrement recherchés par les jeunes.

Autre conclusion de l'étude: la principale source de motivation ne réside pas dans les récompenses, les points ou la gamification. Il faut que chacun ait le sentiment que sa voix a été entendue, que le résultat soit compréhensible et que le lien avec l'opinion publique ou la sphère politique reste perceptible.

Vox Natio est la plateforme de vote numérique de l’association Vox Natio Suisse. Selon ses propres déclarations, l’association a pour objectif de rendre les questions d’intérêt sociétal accessibles à un large public et de donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer régulièrement sur des thèmes politiques et sociétaux d’actualité.

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