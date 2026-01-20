DE
FR

Votation fédérale le 8 mars
Une alliance juge l'imposition individuelle «compliquée et chère»

Une alliance interpartis s'oppose à l'imposition individuelle, soumise au vote le 8 mars. Les critiques dénoncent des injustices accrues, une bureaucratie plus lourde et des avantages fiscaux favorisant les ménages les plus riches.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Une alliance interpartis s'oppose à l'imposition individuelle. Elle estime que le texte va notamment renforcer les inégalités et alourdir la bureaucratie (image symbolique).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une large alliance interpartis a présenté mardi ses arguments contre l'introduction de l'imposition individuelle. Selon les opposants, le texte, soumis au peuple le 8 mars, créerait de nouvelles injustices et alourdirait massivement la bureaucratie.

A ce jour, les couples mariés paient plus d'impôts pour un même revenu qu'un couple non marié. Les Femmes PLR avaient alors déposé une initiative pour des impôts plus équitables. Un contre-projet, adopté par le Parlement, prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes.

Le Centre, l'UDC,...

Les opposants estiment que ce projet pénaliserait en particulier les couples mariés avec un seul revenu et les familles disposant d’un revenu secondaire faible. Selon eux, 78% des allègements fiscaux bénéficieraient aux 16% des ménages les plus riches. Ils craignent aussi un alourdissement de la bureaucratie et une hausse des coûts. Le Centre, l'UDC, le PEV et l'UDF ainsi que l'USAM ou encore l'USP sont membres de cette alliance.

