Le Conseil fédéral rejette l'initiative climat du PS et des Vert-e-s, soumise au vote le 8 mars. Il critique son coût massif, entre 3,9 et 7,8 milliards CHF par an jusqu'en 2050.

Le Conseil fédéral en campagne contre l'initiative pour le fonds climat

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat, en votation le 8 mars, ne mise quasiment que sur les subventions, ce qui mettrait à mal les finances fédérales, estime le Conseil fédéral. Il rejette ce texte qui va trop loin.

L'initiative demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050, soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

Un nouveau fonds qui pèserait lourd

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que la Confédération, les cantons et les communes font déjà beaucoup pour atteindre l'objectif de zéro net d'ici 2050. Deux milliards de francs sont disponibles chaque année pour la protection du climat. Et un large éventail de mesures a déjà été décidé.

Par ailleurs, le nouveau fonds pèserait lourd sur le budget de la Confédération, à coups de milliards supplémentaires. Il affaiblirait aussi le frein à l'endettement.