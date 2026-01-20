Au programme de ce mardi 20 janvier: une ex-élue verte l'emporte sur la caisse de chômage, Guy Parmelin ouvre le WEF, le DFAE s'affirme contre les volontés conquérantes de Trump, les opposants à l'impôt sur les couples mariés partent au combat et, enfin, un peu de foot.

Une ex-élue verte remporte son combat sur la caisse chômage

Pour bien entamer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 20 janvier. C'est parti!

1 Isabelle Pasquier-Eichenberger gagne contre la caisse chômage

L'ancienne conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger (Vert-e-s/GE), sanctionnée par la caisse de chômage pour ne pas avoir anticipé sa non-réélection, a eu gain de cause au Tribunal fédéral, relatent mardi «Le Courrier», l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Après sa non-réélection aux élections législatives fédérales d'octobre 2023, l'écologiste s'était inscrite au chômage à la fin de son mandat, mais avait écopé d'une suspension d'indemnités de neuf jours, pour ne pas avoir cherché activement un emploi alors qu'elle était en campagne électorale. La haute cour estime qu'un mandat politique «ne repose pas sur un contrat de travail de durée déterminée». Une éventuelle non-réélection ne permet en outre pas d'exiger qu'un candidat «renonce à l'exercice de ses droits politiques pour s'assurer d'un emploi convenable au terme de la période électorale en cours».

2 Guy Parmelin ouvre le WEF de Davos sous haute tension

Le président de la Confédération Guy Parmelin ouvre officiellement le Forum économique mondial (WEF) mardi à Davos (GR). D'autres têtes d'affiche, parmi lesquelles le président français Emmanuel Macron et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, s'exprimeront, alors que le président américain Donald Trump, vedette du forum, met la pression sur les Européens pour obtenir le Groenland.

3 Le Groenland reste danois, affirme le DFAE face à Trump

Le Groenland appartient au Danemark et jouit d'un statut d'autonomie étendu, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans Blick, l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung», la «St. Galler Tagblatt», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», en réponse aux revendications territoriales du président américain Donald Trump sur l'île arctique. «Toute modification de ce statut nécessite l'accord du Danemark et du Groenland. Les règles de la charte des Nations unies, telles que l'interdiction du recours à la force et l'interdiction d'intervention, s'appliquent dans le monde entier», précise le DFAE.

4 Les opposants à l'impôt des couples mariés lancent leur campagne

Le comité référendaire contre la réforme de l'imposition individuelle des couples mariés lance mardi sa campagne en vue des votations du 8 mars. Le projet prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Le Centre, l'Union démocratique du centre (UDC), le Parti évangélique suisse (PEV) et l'Union démocratique fédérale (UDF) trouvent la réforme «compliquée, injuste et chère». L'alliance dénonce encore un «monstre bureaucratique».

5 La Ligue des champions reprend avec des duels suisses au sommet

La Ligue des champions de football reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e journée de la phase de ligue. Premier du classement avec ses six succès en six matches, Arsenal se déplace à Milan pour y défier à 21h l'Inter des Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji. Le club italien avait remporté ses quatre premiers matches, mais reste sur deux défaites. Le Borussia Dortmund d'un autre Suisse Gregor Kobel jouera, lui, à Londres, face à Tottenham, alors que l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria se frottera au Real à Madrid.