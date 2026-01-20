DE
FR

Les 5 infos suisses du jour
Une ex-élue verte remporte son combat sur la caisse chômage

Au programme de ce mardi 20 janvier: une ex-élue verte l'emporte sur la caisse de chômage, Guy Parmelin ouvre le WEF, le DFAE s'affirme contre les volontés conquérantes de Trump, les opposants à l'impôt sur les couples mariés partent au combat et, enfin, un peu de foot.
Publié: il y a 8 minutes
Isabelle Pasquier-Eichenberger obtient gain de cause au Tribunal fédéral après sa suspension chômage post-mandat.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
DIMITRI_FACE.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Dimitri Faravel

Pour bien entamer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 20 janvier. C'est parti!

1

Isabelle Pasquier-Eichenberger gagne contre la caisse chômage

L'ancienne conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger (Vert-e-s/GE), sanctionnée par la caisse de chômage pour ne pas avoir anticipé sa non-réélection, a eu gain de cause au Tribunal fédéral, relatent mardi «Le Courrier», l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Après sa non-réélection aux élections législatives fédérales d'octobre 2023, l'écologiste s'était inscrite au chômage à la fin de son mandat, mais avait écopé d'une suspension d'indemnités de neuf jours, pour ne pas avoir cherché activement un emploi alors qu'elle était en campagne électorale. La haute cour estime qu'un mandat politique «ne repose pas sur un contrat de travail de durée déterminée». Une éventuelle non-réélection ne permet en outre pas d'exiger qu'un candidat «renonce à l'exercice de ses droits politiques pour s'assurer d'un emploi convenable au terme de la période électorale en cours».

2

Guy Parmelin ouvre le WEF de Davos sous haute tension

Le président de la Confédération Guy Parmelin ouvre officiellement le Forum économique mondial (WEF) mardi à Davos (GR). D'autres têtes d'affiche, parmi lesquelles le président français Emmanuel Macron et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, s'exprimeront, alors que le président américain Donald Trump, vedette du forum, met la pression sur les Européens pour obtenir le Groenland.

A lire aussi
«N**** de merde»: une altercation dégénère entre recrues romandes et alémaniques
Incident raciste dans l'armée
«N**** de merde»: une altercation dégénère à la caserne de Payerne
A Genève, plus de 100 logements menacés à la Jonction
«C'est du jamais vu»
A Genève, plus de 100 logements menacés à la Jonction
3

Le Groenland reste danois, affirme le DFAE face à Trump

Le Groenland appartient au Danemark et jouit d'un statut d'autonomie étendu, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans Blick, l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung», la «St. Galler Tagblatt», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», en réponse aux revendications territoriales du président américain Donald Trump sur l'île arctique. «Toute modification de ce statut nécessite l'accord du Danemark et du Groenland. Les règles de la charte des Nations unies, telles que l'interdiction du recours à la force et l'interdiction d'intervention, s'appliquent dans le monde entier», précise le DFAE.

4

Les opposants à l'impôt des couples mariés lancent leur campagne

Le comité référendaire contre la réforme de l'imposition individuelle des couples mariés lance mardi sa campagne en vue des votations du 8 mars. Le projet prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Le Centre, l'Union démocratique du centre (UDC), le Parti évangélique suisse (PEV) et l'Union démocratique fédérale (UDF) trouvent la réforme «compliquée, injuste et chère». L'alliance dénonce encore un «monstre bureaucratique».

5

La Ligue des champions reprend avec des duels suisses au sommet

La Ligue des champions de football reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e journée de la phase de ligue. Premier du classement avec ses six succès en six matches, Arsenal se déplace à Milan pour y défier à 21h l'Inter des Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji. Le club italien avait remporté ses quatre premiers matches, mais reste sur deux défaites. Le Borussia Dortmund d'un autre Suisse Gregor Kobel jouera, lui, à Londres, face à Tottenham, alors que l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria se frottera au Real à Madrid.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus