A Genève, 107 logements et 15 commerces de la Jonction sont menacés. Les baux de cinq immeubles ont été résiliés pour rénovation. L'Asloca dénonce une manœuvre visant à augmenter les loyers.

A Genève, plus de 100 logements menacés à la Jonction

ATS Agence télégraphique suisse

Les baux des locataires de cinq immeubles dans le quartier de la Jonction, à Genève, ont été simultanément résiliés. En tout, 107 logements et 15 commerces sont concernés.

Interviewé par les différents médias qui ont révélé l'affaire, Pierre Stastny, juriste à l'Asloca, déplore que «l'on déloge des gens qui paient des loyers accessibles et que l'on prive le parc locatif d'un très grand nombre d'appartements à des loyers abordables».

«C'est du jamais vu»

Egalement interrogée, la régie Naef justifie ces résiliations par la nécessité de rénover ces immeubles du boulevard Carl Vogt, notamment sur le plan énergétique. Une telle rénovation globale n'a jamais été entreprise depuis la construction des lieux en 1900.

Une expulsion d'une telle ampleur, «c'est du jamais vu» à Genève voire en Suisse romande, poursuit Pierre Stastny. L'Asloca appelle les locataires à contester leur résiliation de bail. Elle demande aussi aux autorités genevoises de refuser les autorisations de construire.

Ces immeubles ont été achetés en 2020 par la caisse de compensation du canton de Bâle-Ville. Pour l'Asloca, cette résiliation groupée vise à augmenter le rendement des immeubles, dont les loyers pourraient être revus à la hausse après les travaux.