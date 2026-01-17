DE
FR

«C'est du jamais vu»
A Genève, plus de 100 logements menacés à la Jonction

A Genève, 107 logements et 15 commerces de la Jonction sont menacés. Les baux de cinq immeubles ont été résiliés pour rénovation. L'Asloca dénonce une manœuvre visant à augmenter les loyers.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Sur le Boulevard Carl-Vogt, plus de 100 logements sont menacés.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les baux des locataires de cinq immeubles dans le quartier de la Jonction, à Genève, ont été simultanément résiliés. En tout, 107 logements et 15 commerces sont concernés.

Interviewé par les différents médias qui ont révélé l'affaire, Pierre Stastny, juriste à l'Asloca, déplore que «l'on déloge des gens qui paient des loyers accessibles et que l'on prive le parc locatif d'un très grand nombre d'appartements à des loyers abordables».

«C'est du jamais vu»

Egalement interrogée, la régie Naef justifie ces résiliations par la nécessité de rénover ces immeubles du boulevard Carl Vogt, notamment sur le plan énergétique. Une telle rénovation globale n'a jamais été entreprise depuis la construction des lieux en 1900.

A lire aussi
La pénurie de logements va s'aggraver cette année en Suisse
«Pas d'amélioration rapide»
La pénurie de logements va s'aggraver cette année en Suisse
Construire sa maison est un meilleur investissement que l'or
Une plus-value massive
Construire sa maison est un meilleur investissement que l'or

Une expulsion d'une telle ampleur, «c'est du jamais vu» à Genève voire en Suisse romande, poursuit Pierre Stastny. L'Asloca appelle les locataires à contester leur résiliation de bail. Elle demande aussi aux autorités genevoises de refuser les autorisations de construire.

Ces immeubles ont été achetés en 2020 par la caisse de compensation du canton de Bâle-Ville. Pour l'Asloca, cette résiliation groupée vise à augmenter le rendement des immeubles, dont les loyers pourraient être revus à la hausse après les travaux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus