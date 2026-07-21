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Il touche la mauvaise pédale
Un senior se coince entre deux maisons avec sa voiture

Un conducteur de 87 ans a percuté des barrières et un mur avant de coincer sa voiture entre deux maisons mardi à Ilanz. Son permis a été immédiatement suspendu.
Publié: il y a 40 minutes
Un conducteur de 87 ans a percuté des barrières et un mur avant de coincer sa voiture entre deux maisons. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Mardi matin, à Ilanz dans les Grisons, un homme de 87 ans a coincé sa voiture entre deux maisons. Après avoir confondu la pédale des freins avec celle des gaz, il a percuté plusieurs barrières et le mur d'une maison avant de finir en mauvaise posture.

Vers 07h30, l'homme s'est soudain engagé dans une impasse où il a percuté une balustrade. En faisant une marche arrière, il a confondu la pédale d'accélérateur avec celle du frein, a indiqué la police cantonale des Grisons.

Des dégâts matériels considérables

La voiture a alors percuté d'autres garde-corps ainsi que le mur d'une maison avant de s'immobiliser, coincée entre deux bâtiments. Selon la police, les dégâts matériels sont considérables. Le senior s'est vu retirer son permis de conduire sur place. Les autorités examinent désormais son aptitude à conduire.

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