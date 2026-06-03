Les permis de conduire numériques pourraient devenir la norme en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté une motion pour permettre aux conducteurs de présenter ce document sous forme digitale, simplifiant ainsi les démarches administratives.

Les permis numériques pourraient remplacer les anciens

Les permis numériques pourraient remplacer les anciens

ATS Agence télégraphique suisse

L'obligation d'avoir un permis de conduire physique sur soi pourrait devenir plus qu'un souvenir. Le Conseil des Etats a adopté tacitement mercredi une motion du National visant à rendre possible les permis de conduire numériques.

Les conducteurs doivent pouvoir présenter leur permis de circulation sous une forme numérique. Cela permettra de simplifier les procédures, tant pour les citoyens que pour les autorités. L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence.

Les permis de conduire numériques reposeront sur une base volontaire. Les conductrices et conducteurs devraient pouvoir continuer à présenter un document physique, a précisé Esther Friedli (UDC/SG) pour la commission.