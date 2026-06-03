DE
FR

Simplifier les démarches
Les permis numériques pourraient remplacer les anciens

Les permis de conduire numériques pourraient devenir la norme en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté une motion pour permettre aux conducteurs de présenter ce document sous forme digitale, simplifiant ainsi les démarches administratives.
Publié: il y a 55 minutes
Esther Friedli (UDC/SG), le lundi 15 décembre 2025 à Berne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'obligation d'avoir un permis de conduire physique sur soi pourrait devenir plus qu'un souvenir. Le Conseil des Etats a adopté tacitement mercredi une motion du National visant à rendre possible les permis de conduire numériques.

A lire aussi
Voici l'impact concret que pourrait avoir l'e-ID sur votre quotidien
Transport, logement, santé
Quel impact aura l'e-ID sur votre quotidien?
Le permis de conduire numérique pourrait bientôt devenir la norme
Exit la carte obligatoire?
Le permis de conduire numérique pourrait bientôt devenir la norme

Les conducteurs doivent pouvoir présenter leur permis de circulation sous une forme numérique. Cela permettra de simplifier les procédures, tant pour les citoyens que pour les autorités. L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence.

Les permis de conduire numériques reposeront sur une base volontaire. Les conductrices et conducteurs devraient pouvoir continuer à présenter un document physique, a précisé Esther Friedli (UDC/SG) pour la commission.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus