DE
FR

Des pièces d'identité modernes
Les permis de conduire pourraient bientôt être numériques

Le Conseil fédéral soutient la numérisation des permis de conduire en Suisse. Cette initiative vise à reconnaître les documents électroniques comme équivalents aux versions physiques lors des contrôles, marquant une évolution vers la modernisation des pièces d'identité.
Publié: 16:24 heures
Le Conseil fédéral soutient la numérisation des permis de conduire en Suisse.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les permis de conduire pourraient être numérisés. Le Conseil fédéral soutient une motion de commission demandant que ces documents électroniques soient reconnus équivalents aux documents physiques et présentés sous forme numérique lors des contrôles.

A lire aussi
Les retraits de permis de conduire ont augmenté de 9% en 2024
Retraits de permis en hausse
Les conducteurs suisses sont en roue libre
Perdre son permis de conduire en marchant? C'est possible en Suisse!
Dénonciation, alcool, drogue
Perdre son permis de conduire en marchant? C'est possible en Suisse!

L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence. Cette obligation est un concept dépassé, estime la commission des transports du National dans son texte.

Il doit donc être possible d'être en possession ou de déposer diverses pièces d'identité sous forme numérique. Sans faire de commentaires, le gouvernement accepte la motion, dans sa réponse publiée jeudi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus