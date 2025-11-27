Les permis de conduire pourraient bientôt être numériques

ATS Agence télégraphique suisse
Les permis de conduire pourraient être numérisés. Le Conseil fédéral soutient une motion de commission demandant que ces documents électroniques soient reconnus équivalents aux documents physiques et présentés sous forme numérique lors des contrôles.
L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence. Cette obligation est un concept dépassé, estime la commission des transports du National dans son texte.
Il doit donc être possible d'être en possession ou de déposer diverses pièces d'identité sous forme numérique. Sans faire de commentaires, le gouvernement accepte la motion, dans sa réponse publiée jeudi.
