La guerre et la sécheresse font grimper en flèche les prix de l'essence en Suisse. Un nouveau record annuel vient d'être atteint. La tendance n'est pas près de s'inverser.

Le prix de l'essence devrait franchir un cap historique ce week-end

Le prix de l'essence devrait franchir un cap historique ce week-end

Sven Schumann

Faire un trajet en voiture coûte de plus en plus cher dans notre pays. Depuis le début de la guerre en Iran, fin février, les prix à la pompe grimpent en flèche. Les records ne font que s'enchaîner. Selon le TCS, le prix moyen de l'essence sans plomb 95 s'élève désormais à 1,97 franc par litre – un nouveau record cette année.

En février encore, un litre d'essence sans plomb 95 coûtait 1,61 franc. Depuis que la guerre a éclaté en Iran, le prix de l'essence a augmenté de 22%. Celui du diesel a même connu une hausse plus marquée mesurée à 28%. Et la situation ne semble pas s'améliorer: la barre des 2 francs pourrait être franchie dès ce week-end.

Guerre, sécheresse, ententes

Les raisons de ces prix élevés sont multiples. Au printemps, ce sont surtout les restrictions du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz qui en étaient la principale cause. Depuis les blocages mis en place par l’Iran et les Etats-Unis, les quantités de pétrole brut acheminées vers l’Europe via cet important détroit ont considérablement diminué. Même les brèves réouvertures temporaires du détroit n’ont pas permis une reprise durable des prix de l’essence.

L’Europe est confrontée à ses propres problèmes. En raison de la sécheresse persistante, les cours d’eau européens n’ont jamais été aussi bas. La navigation fluviale, essentielle à l’économie, est fortement restreinte, voire désormais totalement interrompue. A lui seul, cet facteur représente environ 12 centimes, nous expliquait déjà en juillet Michael Knobel, exploitant d’une station-service. Il espérait alors une pluie imminente, mais celle-ci se fait toujours attendre. Entre-temps, la situation du Rhin n'a fait que se détériorer. A la mi-août, il n’y a pratiquement plus aucun bateau en circulation.

A cela s’ajoute le fait que les grands exploitants de stations-service sont régulièrement soupçonnés de s’entendre sur leurs prix et de contourner ainsi la concurrence qui fait baisser les prix.

Les prix records de l'essence enregistrés en 2022 sont toutefois encore loin d'être atteints. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le prix du litre de sans plomb 95 a temporairement grimpé jusqu'à 2,30 francs.