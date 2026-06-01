La Confédération lance une nouvelle campagne nationale contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. La deuxième étape de cette campagne met l'accent sur les aides aux victimes, notamment grâce au numéro 142, annonce lundi le gouvernement.
L'objectif de ce deuxième volet de la campagne nationale, lancée par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider en novembre 2025, est de «faire connaître à un large public les messages de prévention et les offres d’aide existantes», note le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le numéro 142 pour l'aide aux victimes est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le 1er mai.
Cette campagne est soutenue par la Confédération, les cantons ainsi que par de nombreuses communes et organisations de la société civile. L’augmentation de budget décidée par le Parlement fin 2025 a permis d’élargir la portée de la campagne, ajoute le communiqué.
22'000 cas recensés en 2025
Deux nouveaux visuels complèteront les six sujets de la première étape, ajoute le BFEG. L’un d'eux est consacré aux enfants exposés à la violence domestique et l’autre à la surveillance numérique. Ces sujets feront l’objet d’une campagne d’affichage dans toute la Suisse et des flyers seront disponibles en 13 langues, «pour toucher le plus grand nombre de personnes possibles».
En 2025, la police a enregistré 22'000 infractions dues à la violence domestique. Dans le domaine de la violence domestique, 34 homicides ont été enregistrés en 2025, parmi ces victimes, 21 ont été tuées dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou passée, dont 19 femmes et 2 hommes.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
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savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
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savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h