Lors d'une conférence à Berne, 300 experts et élus ont appelé à renforcer la lutte contre la violence de genre en Suisse. Les disparités cantonales et le manque de moyens ont été vivement critiqués.

Violence de genre en Suisse: 300 experts exigent des moyens

Violence de genre en Suisse: 300 experts exigent des moyens

ATS Agence télégraphique suisse

La protection contre la violence domestique et de genre doit être renforcée, ont estimé des membres de tous les partis représentés au Parlement lors d'une conférence sur le sujet mardi à Berne. Les mesures actuellement en vigueur en Suisse présentent des lacunes considérables.

Environ 300 experts issus des milieux politiques, judiciaires, administratifs et de la société civile se sont réunis mardi pour discuter des mesures à prendre afin de pallier les lacunes existantes, a indiqué mardi l'organisation Alliance F, organisatrice de l'événement, dans un communiqué.

Fortes disparités

Certes, la Constitution consacre la protection de l’intégrité physique et psychique, et la Suisse a ratifié la Convention d’Istanbul. Néanmoins, les dispositifs de protection et les procédures cantonales présentent parfois de fortes disparités.

L’Espagne a servi de modèle de référence international. Ce pays a mis en place dès 2004 déjà des structures de protection spécifiques et réglementé la coopération par le biais d’un pacte d’État multipartite. La déléguée du gouvernement espagnol, Carmen Martínez Perza, a souligné par visioconférence la nécessité de compétences clairement définies et de contrôles réguliers.

Selon Alliance F, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, en sa qualité de cheffe du Département fédéral de l’intérieur, a appelé à une coopération plus étroite entre tous les niveaux de l’État: «La Suisse doit faire mieux. Nous devons nous défaire des schémas de pensée figés, lutter contre la banalisation de la violence à l’égard des femmes et la considérer comme un problème structurel profondément ancré dans notre société».

Revendications de tous les partis

Dans le cadre de la conférence, des membres de tous les groupes parlementaires se sont prononcés en faveur d’améliorations. La conseillère aux États centriste Heidi Z’graggen (UR) a réclamé davantage de foyers d’accueil dans les cantons et des moyens financiers supplémentaires de la part de la Confédération.

La conseillère nationale Bettina Balmer (PLR/ZH) a, elle, exigé des analyses de risques précoces et des procédures clairement définies au sein de la police, tandis que la conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) a jugé approprié d’alourdir les peines en cas de viol.

D'autres interventions ont porté sur la protection de l'enfance, les dispositifs de protection au sein des institutions, la réglementation des plateformes numériques pour lutter contre les violences sexuelles sur Internet, ainsi qu'une collecte de données plus complète incluant également les personnes en situation de handicap.