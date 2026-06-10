Une vidéo d'une rare violence circule actuellement sur les réseaux sociaux. On y voit un groupe d'adolescents à Wetzikon (ZH) passer à tabac un autre jeune et le menacer avec une arme à feu. La scène fait penser à une exécution.

Un groupe d'ados filme un lynchage et simule une exécution

Un groupe d'ados filme un lynchage et simule une exécution

Devin Schürch

Des images d'une violence inouïe secouent les réseaux sociaux. Ces terribles vidéos témoignent d'un déchaînement de violence entre jeunes qui a complètement dégénéré vendredi soir, aux alentours de 21h30, dans la commune de Wetzikon (ZH). Blick s'est procuré en exclusivité les enregistrements de ces clips, supprimés depuis. On y voit tout un groupe s'acharner à coups de poing et de pied sur un adolescent.

Les agresseurs portent des vestes et des pantalons de survêtement, et se tiennent en cercle autour de l'adolescent.

Le jeune, en t-shirt noir, allongé au sol, reçoit des coups de poing en plein visage et est roué de coups de pied par plusieurs personnes. Par moments, jusqu'à quatre personnes s'acharnent simultanément sur le jeune homme.

La victime de cette violence excessive ne peut pas se défendre. Il tente en vain de protéger son visage avec ses bras, mais il est frappé à plusieurs reprises. En arrière-plan, on entend une voix qui dit: «Ne diffusez pas ça.»

La vidéo fait penser à une exécution

Un second clip montre les instants qui suivent immédiatement l'agression. L'adolescent est assis par terre, les mains devant le visage, visiblement en larmes. C'est à ce moment-là que la personne qui filme s'approche de lui par-derrière et sort un objet s'apparentant à une arme à feu.

Il commence par présenter le pistolet à la caméra, le fait pivoter et le montre de profil. Il se place ensuite derrière la victime assise par terre et pointe l’arme sur sa tête. Les images sont extrêmement troublantes – elles font penser à une exécution. Puis la vidéo s’arrête.

On ignore pour l’instant s’il s’agissait d’un vrai pistolet. Selon les informations de Blick, l’adolescent aurait également été menacé avec une machette lors de l’incident. Celle-ci n’est pas visible sur les vidéos.

Si les deux séquences ne durent que quelques secondes, elles révèlent néanmoins toute la gravité de l'acte. Selon nos informations, l’ensemble de cet incident aurait duré environ 30 minutes. L’adolescent aurait ensuite été transporté à l’hôpital.

Violence juvénile à Wetzikon

Interrogée par Blick, la police cantonale de Zurich confirme qu’une plainte a été déposée et qu’une enquête est en cours. La police cantonale ne donne pas plus de détails sur les auteurs ni sur l’incident. Elle ne peut pas non plus confirmer s’il s’agit d’une arme à feu réelle.

Il semble toutefois clair que la victime et les auteurs sont des mineurs. Selon certaines sources, les agresseurs font partie d’un groupe actif depuis longtemps à Wetzikon et qui, chaque semaine, s’en prend violemment à d’autres jeunes.