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Rattrapé par un certificat périmé
Un grossiste de viande suisse au coeur d'un nouveau scandale d'hygiène

Un certificat d'hygiène périmé découvert au rayon boucherie de TopCC à Muri (BE) soulève de nombreuses questions, quelques mois seulement après un scandale de viande périmée. L'entreprise affirme que ses contrôles sont à jour et parle d'un oubli d'affichage.
Publié: 17:32 heures
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Un détail a sauté aux yeux d'une cliente au rayon boucherie du magasin TopCC à Muri (BE).
Photo: Lecteur-reporter
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Ulrich Rotzinger

En tant que professionnelle travaillant dans un cabinet dentaire, Katrin M.* connaît l'importance des règles d'hygiène au travail. Elle a donc été particulièrement surprise en découvrant un certificat d'hygiène périmé au rayon boucherie du TopCC de Muri (BE). «C'est pourquoi j'ai dû y regarder à deux fois lorsque j'ai découvert ce certificat au rayon boucherie», explique-t-elle à Blick.

Alors qu'elle attendait au comptoir, son attention a été attirée par le document, affiché bien en vue des clients sur la vitre séparant le comptoir de la zone de préparation. «Quand j'ai lu la date d'expiration, j'en suis restée bouche bée», raconte cette native d'Argovie.

Le certificat d'hygiène de l'établissement, dont Blick possède une copie, a expiré le 30 avril 2026. Un tel document atteste que l'établissement a été contrôlé par son service interne d'assurance qualité et qu'il respecte les normes d'hygiène et les exigences opérationnelles.

Dans ce cas, le certificat périmé laisse donc entendre que la boucherie n'aurait plus fait l'objet d'un tel contrôle depuis plusieurs mois. «Je pensais que tout s'était amélioré après la révélation du scandale de Muri – et voilà que ça recommence!»

Des produits réétiquetés

A la mi-juin, nos collègues alémaniques révélaient une fraude à l'étiquetage dans le magasin de vente à emporter de Muri. L'émission de la SRF consacrée à la consommation, «Kassensturz», s'était également penchée sur l'affaire. De la viande périmée avait été réétiquetée comme fraîche avant d'être vendue. Pour certains produits, principalement de la charcuterie et des produits surgelés, les inspecteurs des denrées alimentaires avaient constaté des infractions à la législation. Une procédure pénale avait alors été ouverte.

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«Nous prenons cette affaire très au sérieux», avait déclaré à l'époque un porte-parole de TopCC. Après les infractions constatées par les inspecteurs entre avril et mai, des formations supplémentaires avaient été organisées. Le magasin de Muri n'avait par ailleurs pas été le seul établissement concerné par les contrôles: deux inspections inopinées avaient ensuite été menées.

Qu'en est-il réellement de l'assurance qualité chez TopCC?

Dans ce contexte, le certificat d'hygiène périmé soulève des questions sur le sérieux avec lequel les magasins TopCC effectuent leurs contrôles d'assurance qualité, estime Katrin M. Elle se souvient avoir déjà acheté, il y a plusieurs années, de la viande au magasin de Muri qui s'était révélée avariée une fois l'emballage ouvert. Lorsqu'elle s'en était plainte, on lui avait servi «des excuses bidon».

Selon ses propres déclarations, TopCC a mis fin à ces pratiques liées à la viande au mois de juin. Un nettoyage a été effectué au sein du personnel, tandis que les personnes en faute ont été dénoncées et licenciées. «La procédure est en cours, nous ne pouvons donc pas nous exprimer», a déclaré un porte-parole de TopCC.

Mais ces problèmes auraient-ils laissé place à des négligences dans les contrôles d'hygiène? Blick s'est rendu au siège de TopCC à Saint-Gall. Les responsables se disent désolés que le magasin de Muri soit une nouvelle fois concerné. Le porte-parole assure que les contrôles sont bien effectués: «Outre les contrôles quotidiens et hebdomadaires réguliers, nous effectuons volontairement, au moins deux fois par an, des contrôles d'hygiène approfondis et inopinés. Les certificats non obligatoires que nous établissons en informent nos clients.»

Dans le cas de TopCC Muri, le magasin a «omis» d'afficher le certificat d'hygiène en vigueur. «Nous le regrettons», poursuit le porte-parole. Après vérification auprès des responsables des sites, il affirme que les contrôles sont à jour dans tous les magasins TopCC: «Toutes les prescriptions sont respectées.»

*Nom connu de la rédaction

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