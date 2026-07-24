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Des failles assez récentes
L'EPFZ découvre des signes d'activité volcanique sur Vénus

Des signes d'activité volcanique sur Vénus ont été découverts par l'EPF Zurich. Une étude révèle que certaines failles tectoniques, similaires à celles de la Terre, se sont formées bien plus récemment qu'on ne le pensait.
Publié: il y a 59 minutes
Des signes d'activité volcanique sur Vénus ont été découverts par l'EPF Zurich.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Vénus compte probablement des volcans actifs. C'est l'avis de chercheurs de l'EPF Zurich qui y ont découvert des failles tectoniques relativement récentes. Ils contredisent ainsi les hypothèses préalables d'autres scientifiques.

Malgré l'absence d'océans et des températures de plusieurs centaines de degrés sur la planète rocheuse, il y existe des indices d'activités tectoniques, dont d'énormes systèmes de failles, écrit l'EPFZ vendredi. Ces derniers ressemblent à ceux de la Terre dont celui du Grand Rift est-africain. Sur Vénus, certains s'étendent sur une dizaine de milliers de kilomètres.

On ignore quand ces failles se sont formées. Jusqu'à présent, des géologues supposaient qu'elles ont plus d'une centaine de millions d'années et qu'elles constituent un vestige du passé.

Certaines failles plutôt récentes

L'équipe de chercheurs de l'EPFZ, sous la direction du professeur en géodynamique Taras Gerya, a pu démontrer, cependant, qu'une partie des failles est apparue bien plus récemment. Leur étude vient d'être publiée dans la revue spécialisée «Nature Geoscience».

Son principal auteur, Xi Yang, et ses collègues ont simulé ces failles en trois dimensions et à haute résolution grâce à un modèle informatique. De cette manière, ils ont pu faire apparaître fidèlement leurs structures et expliquer leur origine. Les simulations précédentes s'étaient basées sur des hypothèses simplifiées au sujet des matériaux. En outre, elles n'avaient été réalisées qu'en deux dimensions.

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