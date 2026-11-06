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Apprendre «de manière ludique et vivante»
Des camps aux e-tandems, Vaud et Zurich misent sur l’échange pour l'apprentissage des langues

Vaud et Zurich ont renouvelé vendredi à Lausanne leur partenariat d’échanges linguistiques scolaires, lancé il y a cinq ans, pour renforcer l’apprentissage vivant des langues nationales.
Publié: il y a 2 minutes
Vaud et Zurich renouvellent leur partenariat pour les échanges linguistiques scolaires.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Vaud et Zurich prolongent leur partenariat pour les échanges linguistiques à l'école. Les accords, signés en 2021, ont été renouvelés vendredi au collègue du Belvédère à Lausanne en présence des deux ministres de la formation, Siliva Steiner et Frédéric Borloz.

«Les deux ministres ont profité de l'occasion pour rappeler l'importance d'enseigner les langues nationales aux enfants de manière ludique et vivante, en les mettant en contact avec leurs pairs», indique l'Etat de Vaud dans un communiqué. Plusieurs personnes responsables de promouvoir les échanges ainsi que différents chefs de services étaient aussi présents.

La collaboration a démarré il y a cinq ans et porte sur trois conventions, à savoir pour l'école obligatoire, les gymnases et les écoles professionnelles.

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En cinq ans, plusieurs projets ont vu le jour, comme les camps bilingues en pleine nature «Deux im Wald» auxquels quelque 400 élèves ont participé. Des «E-tandems» qui permettent aux jeunes de se parler par visioconférence ont eu lieu dans environ 150 classes de gymnases et se développent désormais dans les écoles professionnelles.

Des projets pionniers portés par Vaud et Zurich ont aussi permis à des apprenties et apprentis de concrétiser des projets de mobilité durant leur formation. L'Etat de Vaud cite «Mobimmersiv», destiné aux jeunes en 2e année de formation, et «Lausanne, on arrive – Zürich, wir kommen» qui permet une immersion professionnelle d’une semaine dans le canton partenaire.

Du côté des professeurs, 73 enseignantes et enseignants (39 du canton de Vaud et 34 de Zurich) ont bénéficié du programme Culture mobile et sont allés proposer des animations dans des classes du canton partenaire.

Pour la suite, des réflexions sont notamment menées «pour simplifier l'accès à de courts séjours linguistiques durant l'école obligatoire.» Un autre modèle d'échange a aussi été initié cette année scolaire, basé sur un modèle d'échange avec l'envoi de courriers entre élèves qui commencent à apprendre une deuxième langue nationale.

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