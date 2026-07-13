Au programme de ce 13 juillet: une réunion néonazie annulée, Starlink pourrait laisser des miettes au fisc suisse, le CERN explore le sous-sol du Léman, un pistolet contesté séduit la police lucernoise et, enfin, l'ancien président du Conseil des Etats contre-attaque.

Une réunion néonazie a été déjouée dans une commune vaudoise

Une réunion néonazie a été déjouée dans une commune vaudoise

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses de ce lundi 13 juillet. C'est parti!

1 Les autorités vaudoises font capoter une réunion néonazie

Une réunion néonazie intitulée «Quel avenir pour l'Europe blanche» devait se tenir samedi à La Chaux-sur-Cossonay (VD), révèle «24 heures». L'événement, annoncé en juin dans le journal antisémite français «Rivarol», ne précisait pas son lieu exact et invitait les participants à s'inscrire via une adresse électronique faisant référence à un ancien SS lucernois ayant combattu sur le front de l'Est. La rencontre devait notamment réunir plusieurs figures françaises du négationnisme et du révisionnisme. Après la diffusion du lieu de rendez-vous sur plusieurs réseaux militants de gauche, les autorités locales ont annulé la réservation de la salle communale, obtenue sous un faux prétexte. Les organisateurs se sont alors repliés dans un refuge à Saint-Cierges (VD), où la gendarmerie a contrôlé une dizaine de participants, dont les organisateurs, après la fin de la rencontre.

2 Starlink promet beaucoup mais paierait peu d'impôts en Suisse

Si le président de Loèche-les-Bains (VS), Alain Bregy, voyait en 2025 «d'un bon œil l'arrivée de SpaceX pour dynamiser l'économie de la commune» avec le projet d'implantation de 40 antennes, la base imposable nette de la société d'Elon Musk laissée en Suisse devrait demeurer marginale, selon une enquête du «Nouvelliste» publiée lundi. En épluchant les comptes d'une société similaire fondée en 2020 au Royaume-Uni, Starlink Internet Services UK Limited, le journal a découvert qu'elle est dotée d'un capital d'une livre sterling, n'a aucun employé et affichait un bénéfice modeste de 7000 livres en 2025, alors qu'elle revendique 10 millions d'abonnés. Les abonnements sont encaissés par d'autres entités du groupe, notamment Starlink Netherlands, qui possède 100% Starlink Switzerland, ce qui permet une optimisation fiscale.

3 Le CERN prépare son futur accélérateur sous le Léman

Des forages sont menés depuis le début juillet sur le Léman afin d'étudier la composition de la roche pour le tracé du nouvel accélérateur de particules de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), relate lundi la «Tribune de Genève». Le futur collisionneur circulaire (FCC), prévu pour 2040, doit faire près de 91 kilomètres de long à cheval de la Suisse et de la France, soit bien plus que l'accélérateur actuel, le Large Hadron Collider (LHC) de 27 kilomètres, et passera sous le lac. Les premiers forages dans le Léman ont commencé en 2024 et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. En tout, 27 recherches ont été programmées, dont certaines sur le lac, pour étudier un tronçon d'environ 86 kilomètres.

4 Critiqué, le P320 convainc la police lucernoise

La police cantonale de Lucerne fait l'éloge dans la «Luzerner Zeitung» de lundi du nouveau pistolet de l'armée, le SIG Sauer P320, qui avait fait l'objet de critiques. L'arme semi-automatique répond pleinement aux attentes et est considérée comme bonne par les policiers, assure dans le journal un porte-parole de la police. Le média Watson avait rapporté en début d'année que des problèmes étaient survenus lors des tests effectués par l'armée. Selon la «SonntagsZeitung», le pistolet ne répond pas aux exigences techniques. Le fabricant allemand SIG Sauer avait nié l'existence de défauts techniques ou de défauts de conception dans Watson.

5 Fritz Schiesser veut faire annuler son procès

Une demande d'annulation du procès de l'ancien président du Conseil des Etats Fritz Schiesser et d'un habitant de Suisse orientale, accusés d'extorsion, a été déposée, rapportent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Elle pointe des incertitudes quant au rôle d'un héritier du groupe chimique bâlois Sandoz et la demande de récusation de la procureure. Le Tribunal cantonal vaudois devra trancher. L'homme de Suisse orientale est accusé d'avoir soutiré deux millions de francs à un héritier de Sandoz et sept millions à Fritz Schiesser. Selon «Das Magazin», l'ex-parlementaire est devenu émotionnellement dépendant de cet homme et aurait perdu l'entier de sa fortune.