Un parapentiste de 29 ans s'est grièvement blessé samedi à Hoch Ybrig (SZ) après une chute peu après son décollage. Trois autres incidents de parapente dans le canton de Schwyz se sont soldés sans blessés.

Un parapentiste grièvement blessé dans le canton de Schwyz

Un parapentiste grièvement blessé dans le canton de Schwyz

ATS Agence télégraphique suisse

Journée difficile pour le parapente dans le canton de Schwyz samedi: un parapentiste s'est grièvement blessé après une perte de contrôle, tandis que trois autres en ont été quittes pour de grosses frayeurs. Pris dans des turbulences, ils ont néanmoins pu s'en sortir indemnes.

L'accident le plus grave est survenu samedi vers 11h00 au départ la zone de décollage de Sternen, sur le Hoch Ybrig (SZ). Pour des raisons encore inconnues, ce Suisse de 29 ans a perdu le contrôle de son parapente peu après le décollage et s'est écrasé au sol. Après avoir reçu les premiers soins, l'homme a été héliporté vers un hôpital situé hors du canton, a indiqué dimanche la police cantonale de Schwyz.

Comme il s'agit d'un accident aérien, le Ministère public de la Confédération mène l'enquête pour déterminer la cause exacte de l'accident. La police cantonale de Schwyz se charge des investigations correspondantes.

Les trois autres incidents de parapente samedi dans le canton de Schwyz se sont tous terminés sans blessé. Ils sont survenus à Rickenbach, Unteriberg et Altendorf.