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Retrouvé à 3 mètres de la rive
Un quadragénaire se noie à la plage de Rolle

Un homme de 46 ans, ressortissant brésilien vivant en France, s'est noyé samedi après-midi à la plage de Rolle (VD). Secouru sans succès, il a été retrouvé inanimé près de la rive. Une enquête est en cours.
Publié: 17:58 heures
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Dernière mise à jour: 18:02 heures
Un ressortissant brésilien âgé de 46 ans a été retrouvé inanimé à la plage de Rolle (VD).
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme s'est noyé samedi en début d'après-midi à la plage de Rolle (VD). La victime est un ressortissant brésilien âgé de 46 ans, domicilié en France. La police vaudoise a été avisée de l'accident vers 13h45, a-t-elle annoncé dimanche. Le baigneur a été retrouvé inanimé dans l’eau à 3 mètres de la rive.

Il a été secouru par des personnes à proximité qui l’ont ramené sur la berge et qui lui ont prodigué un massage cardiaque. Appelés sur place, les services de secours ont également tenté de le réanimer, en vain. La victime est décédée sur place. Une enquête a été ouverte.

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