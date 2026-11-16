La Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat, en difficulté financière, réduira sa flotte à quatre bateaux rénovés pour 20 millions de francs. Les cantons adaptent l’offre pour assurer un équilibre financier durable.

Vaud, Neuchâtel et Fribourg veulent réduire l'offre de navigation et les bateaux

Vaud, Neuchâtel et Fribourg veulent réduire l'offre de navigation et les bateaux

ATS Agence télégraphique suisse

Neuchâtel, Vaud et Fribourg veulent recentrer les activités et l'offre de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM), en proie à des difficultés financières. Seuls quatre bateaux bénéficieront d’une rénovation complète pour un coût de 20 millions de francs.

«Le nouveau modèle d'affaires a été élaboré pour assurer l'avenir de la LNM», ont indiqué lundi les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Il prévoit une adaptation de l'offre en fonction de la fréquentation, une rénovation importante de la flotte et une évolution progressive de l'organisation de l'entreprise.

Face aux difficultés financières rencontrées ces dernières années par la LNM, les trois cantons commanditaires ont engagé, avec deux experts externes et une délégation du conseil d'administration, une réflexion sur l'avenir de la compagnie. Cette analyse a permis de définir un nouveau modèle d'affaires qui prévoit un recentrage des activités, tout en maintenant une offre de navigation sur les trois lacs.

Le rapport montre que l'offre d’horaires de la LNM s’est développée au fil du temps et n’est pas systématiquement axée sur la demande. «Concrètement, la demande réelle est trop faible pour permettre d’exploiter l’offre actuelle, très étendue, de manière rentable», peut-on y lire dans le rapport.

Pour améliorer la rentabilité, une des pistes aurait été par exemple d'augmenter les tarifs. L'option d'adapter l'offre à la demande a été retenue. Elle permet de réduire le nombre de kilomètres parcourus et les coûts associés.

Des stations abandonnées par la LNM

Les stations neuchâteloises d’Auvernier, Cortaillod, Bevaix, Gorgier et Serrières, qui représentent ensemble 1% de la demande, ne seront plus desservies par la LNM. La partie ouest du lac, comme Yverdon-les-Bains, sera par contre à nouveau atteignable en bateau en 2027.

La flotte de la LNM sera ramenée à quatre bateaux, qui bénéficieront d’une rénovation complète pour un investissement de l’ordre de 20 millions de francs sur cinq ans. «La répartition des coûts entre les trois cantons reste à définir. Des contributions complémentaires d’autres partenaires publics ou privés seront également recherchées», ont précisé les cantons.

Le choix des bateaux sera du ressort de la compagnie, le maintien du bateau à vapeur historique étant également prévu, soit un total à terme de cinq bateaux. Ces investissements devront être validés par les exécutifs et législatifs cantonaux.

BSG: synergies envisagées

Cette réorganisation s’accompagnera d’une légère adaptation des effectifs au fil du temps, principalement au gré des départs naturels et/ou liés à la retraite. Les compétences du personnel du chantier naval seront également renforcées pour mener à bien la rénovation des bateaux.

Des synergies avec d’autres compagnies de navigation, comme la BSG (Bielersee Schifffahrtgesellschaft), sont également envisagées. «Une fusion des deux sociétés n’est pas envisageable à l’heure actuelle», vu que les cantons, les financements et les exigences des propriétaires sont différents.

Une collaboration avec la BSG pourrait par exemple concerner la restauration à bord ou l'administration. Les effectifs actuels de ce département sont plutôt surdimensionnés par rapport à d'autres compagnies maritimes, a expliqué le rapport. La LNM ne disposera plus d'une 1ère classe, comme c'est le cas pour la BSG et d'autres compagnies de navigation exploitant des bateaux de ligne de petite ou moyenne taille.

Plafond de 2 millions

Le nouveau modèle doit permettre à la compagnie de retrouver un équilibre financier durable, dans le respect du plafond de 2 millions de francs d'indemnités annuelles fixé par les cantons. Grâce aux mesures financières déjà prises et aux liquidités disponibles, l'exploitation est assurée pour la saison 2027.

Le rapport préconise que le conseil d'administration de la LNM, présidé depuis février par Alain Ribaux, ex-conseiller d'Etat neuchâtelois, soit davantage axé à l'avenir sur les compétences et doté d’un esprit d’entreprise. L'organe est jusqu’à présent à vocation essentiellement politique.

«Pour les trois cantons, préserver la navigation dans la région des Trois-Lacs est essentiel. Cette activité fait partie intégrante de l’identité de la région. Elle contribue à son attractivité touristique et permet à la population comme aux visiteurs de découvrir les paysages et les richesses de ce territoire partagé», ont-ils conclu.