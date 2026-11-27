A Lucerne, un terrain des CFF est laissé à l’abandon depuis des années. Ce n’est pas le seul projet problématique de l’entreprise fédérale.

De Lausanne à Lucerne, ces trois projets des CFF virent au fiasco

De Lausanne à Lucerne, ces trois projets des CFF virent au fiasco

En bref Depuis la démolition en 2020, un terrain des CFF à Lucerne est laissé à l’abandon, la présence de sites contaminés dans le sol retardant la nouvelle construction prévue

La transformation de la gare de Lausanne prend douze ans de retard et coûte 1,7 milliard de francs

À Berne, la présence de PFAS dans le sol interrompt la construction d’un campus de haute école spécialisée prévu sur un terrain des CFF

Joschka Schaffner

En 2020, les CFF ont démoli un bâtiment industriel à Lucerne. Ce bâtiment historique situé au bord des voies ferrées, qui devait accueillir des artistes et des artisans, devait céder la place à une nouvelle construction de six étages comprenant des logements et des ateliers.

Or, près de sept ans après la démolition, le terrain de la Neustadtstrasse est toujours laissé à l’abandon. Les Chemins de fer fédéraux n’ont pas profité de la date de début des travaux annoncée pour 2022 et depuis, le projet prend chaque année du retard, mais il devrait enfin démarrer l’année prochaine.

Ce projet n’est pas le seul à connaître un retard colossal: les CFF rencontrent également des difficultés avec des projets bien plus importants.

A Lucerne, l’attente piétine

Comme le rapporte Zentralplus, le site a parfois fait l'objet de débats politiques locaux depuis son rachat par l’entreprise fédérale. En 2022, un parlementaire socialiste de la ville a notamment critiqué la démolition précipitée de l’ancien bâtiment et l’absence de possibilité d’utilisation temporaire.

Les CFF indiquent au portail en ligne que la longue attente s’explique par la nature du sol. En effet, il doit être assaini dans le cadre d’une procédure en plusieurs étapes à cause de la contamination des terres, explique une porte-parole des CFF. Cette mesure vise aussi à protéger la population riveraine.

A Lausanne aussi, les CFF désespèrent

La gare de Lausanne est un point névralgique de la Suisse romande. Et actuellement, elle offre un spectacle désolant. Des parois en bois blanches ornent le bâtiment de la gare, tandis que le côté sud du terrain est un véritable chantier.

Tout cela ne serait pas si grave si le projet n’avait pas plus de dix ans de retard. A l’origine, la gare modernisée aurait dû être inaugurée en grande pompe l’année dernière déjà, avec notamment un nouveau sous-sol et un parking. Entre-temps, le projet accuse douze ans de retard et coûte déjà 1,7 milliard de francs au lieu de 1,2 milliard. Les erreurs de planification et les surcoûts font grincer des dents dans le canton et à Berne.

Lausanne n’est pas la seule gare des CFF à connaître des retards: à Berne aussi, la rénovation prend au moins deux ans de retard à cause de difficultés imprévues – notamment la découverte d’amiante et de canalisations non répertoriées.

A Berne, les polluants éternels sont en cause

Le terrain bernois de Weyermannshaus Ost appartient aussi aux CFF. La Haute école spécialisée bernoise veut y construire un nouveau campus, qui devait en principe ouvrir en 2028. Or, le terrain est contaminé par des PFAS.

La contamination n’a été découverte que l’année dernière, alors que les travaux devaient déjà commencer. Pourquoi cette découverte tardive? Parce que lorsque le sol a été examiné pour la première fois en 2016 dans le cadre du projet, les PFAS n’étaient pas encore un sujet, selon le canton de Berne. En conséquence, les pelleteuses sont de nouveau à l’arrêt, le terrain reste laissé à l’abandon et les CFF peinent à assainir le sol.

En principe, les CFF voulaient présenter un concept au printemps dernier, mais il manquait une «procédure standard établie», ont-ils indiqué en avril. En septembre, l’entreprise a pu annoncer qu’elle avait finalement déposé une étude de variantes auprès du canton et de la Confédération. Le chemin est encore long avant que les travaux puissent reprendre.