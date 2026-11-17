En difficulté financière, Cremo veut regrouper sa production à Villars-sur-Glâne d’ici à 2030. En Valais, le canton lance une taskforce pour préserver le site de Sierre et le «Raclette du Valais AOP».

Le Valais ouvre une cellule de crise pour sauver sa raclette

Le Valais ouvre une cellule de crise pour sauver sa raclette

Leandra Sommaruga

Le deuxième plus grand transformateur de lait de Suisse, employeur de 660 personnes, traverse une crise profonde. Il y a cinq ans, Cremo fermait son site de Steffisburg (BE) avant d'être suivi par deux autres usines. Des sites de distribution ont aussi été regroupés tandis que les activités commerciales ont été abandonnées. Mais tout cela n'a pas suffi.

L'entreprise, qui transforme des centaines de millions de litres de lait par an, reste déficitaire. En 2025, son déficit s'élevait à 17 millions de francs suisses. Face à cette situation, celle-ci prend des mesures drastiques: d'ici 2030, la production sera regroupée sur son site principal de Villars-sur-Glâne, à Fribourg, et la production de yaourts, de fromage blanc et de lait à boire sera arrêtée, a-t-elle annoncé jeudi 12 novembre. Cremo transforme actuellement le lait sur cinq sites.

Sauver le fromage à raclette

Cette nouvelle a suscité l'inquiétude en Valais. Le site de Sierre reçoit non seulement 13,5 millions de kilogrammes de lait, mais assure également la moitié de la production totale de la «Raclette du Valais AOP».

Le Canton se mobilise pour soutenir son secteur laitier – et donc sa raclette – en déployant une cellule de crise. Dans un communiqué, il déclare: «La priorité absolue est de préserver les emplois et de maintenir la production et la commercialisation de la Raclette du Valais AOP.»

En effet, «ce produit, emblématique du canton, génère chaque année plus de 50 millions de francs de valeur ajoutée pour la filière laitière.» Il revêt une «importance fondamentale» pour la préservation de l’agriculture valaisanne.

«Nous perdrions notre appellation d'origine»

Eddy Baillifard, expert en raclette valaisanne et ambassadeur de l'association «Raclette du Valais AOP», confirme cette version auprès de Blick: la production ne doit pas disparaître du Valais. «Si l'affinage avait lieu hors du canton, le fromage perdrait son appellation d'origine. C'est impensable.» Ce fromage est produit par 26 fromageries villageoises et 50 fromageries alpines.

Eddy Baillifard estime également que le canton a un devoir à remplir: «Par respect pour ses traditions, ses familles de producteurs et ses citoyens qui ont contribué financièrement à la préservation des fromageries artisanales et des points de vente, le canton ne peut se désengager.» Il est désormais crucial que toutes les parties prenantes – le service agricole, la coopérative d’achat de fromages à raclette Valais/AOP et le conseil d’administration de la fromagerie Turtmann – s’unissent et luttent pour préserver le site de Sierre.

L'appellation AOP est un gage de qualité pour les produits. Elle atteste que toutes les étapes de production ont été réalisées dans la même région, selon des méthodes et un savoir-faire reconnus. De plus, en marketing, elle constitue un gage de qualité pour les spécialités traditionnelles étroitement liées à leur terroir d'origine.

Mais même si cela aboutissait, les problèmes du fromage à raclette valaisan seraient loin d'être résolus: Cremo, en tant qu'atelier d'affinage, est essentiel au commerce de gros, explique Eddy Baillifard. Si un nouvel opérateur était trouvé, les contrats avec les grossistes devraient être renégociés. «Et vous savez comment ça se passe: quand le vendeur est aussi l'acheteur, c'est l'acheteur qui décide.» Mais cela signifie-t-il que la «Raclette du Valais AOP» va bientôt disparaître des rayons? Malvine Moulin, présidente de l’association des producteurs, rassure: le retrait annoncé de Cremo s’effectuera progressivement entre 2028 et 2030. «Cette annonce ne devrait donc avoir aucun impact immédiat en 2027.»