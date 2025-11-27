Un infirmier condamné pour avoir tenté de violer des femmes

Le tribunal cantonal valaisan a condamné un Roumain à 9 ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol. L'homme a écopé d'une peine d'un an supérieure à celle rendue en première instance et a vu son expulsion du territoire suisse pour 15 ans, confirmée.
L'homme a été reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues. Cette dernière infraction a eu lieu dans son cadre professionnel d'infirmier. Le prévenu a également été condamné à une mesure d'internement et à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des patients.
L'affaire s'est déroulée entre 2015 et 2023. Une victime a déposé une plainte pour une triple tentative de viol lors d'une baignade. Une deuxième victime a déposé une plainte pour tentative de viol lors d'un séjour dans le canton de Fribourg. Forcée à être pénétrée, une autre femme est même tombée enceinte et a fait une grossesse extra-utérine.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
