Justice en Valais
Un infirmier condamné pour avoir tenté de violer des femmes

Un infirmier roumain a été condamné à 9 ans de prison en Valais pour de multiples agressions sexuelles. Le tribunal cantonal a alourdi sa peine, confirmé son expulsion de Suisse pour 15 ans et ordonné son internement.
Publié: il y a 25 minutes
Un infirmier roumain a été condamné à 9 ans de prison en Valais pour de multiples agressions sexuelles. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tribunal cantonal valaisan a condamné un Roumain à 9 ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol. L'homme a écopé d'une peine d'un an supérieure à celle rendue en première instance et a vu son expulsion du territoire suisse pour 15 ans, confirmée.

L'homme a été reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues. Cette dernière infraction a eu lieu dans son cadre professionnel d'infirmier. Le prévenu a également été condamné à une mesure d'internement et à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des patients.

L'affaire s'est déroulée entre 2015 et 2023. Une victime a déposé une plainte pour une triple tentative de viol lors d'une baignade. Une deuxième victime a déposé une plainte pour tentative de viol lors d'un séjour dans le canton de Fribourg. Forcée à être pénétrée, une autre femme est même tombée enceinte et a fait une grossesse extra-utérine.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

