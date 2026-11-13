Un bancomat à Uvrier (VS) a été attaqué à l'explosif dans la nuit de jeudi à vendredi. Les auteurs sont en fuite et une enquête est ouverte, indique la police cantonale.

Un bancomat attaqué durant la nuit dans la commune valaisanne d'Uvrier

Un bancomat attaqué durant la nuit dans la commune valaisanne d'Uvrier

ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de jeudi à vendredi dans la commune valaisanne d'Uvrier. Les auteurs sont toujours en fuite à ce stade, selon la police cantonale, qui ignore s'ils ont réussi à emporter de l'argent. Un appel à témoin est lancé.

L'incident est arrivé peu avant 03h30 du matin, a précisé vendredi après-midi la police dans un communiqué. Des individus encore non identifiés ont tenté de forcer le bancomat. Selon les premières constatations, ils auraient utilisé des explosifs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits, indique-t-elle.

La police cantonale valaisanne, en collaboration avec la police régionale des villes du centre (PRVC), a immédiatement mis en place un important dispositif de recherche. Les investigations se poursuivent, selon le communiqué.

Les pompiers de Sion, l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144) ainsi que la Police cantonale vaudoise sont également intervenus. En raison de l'utilisation présumée d'explosifs, une infraction relevant de la compétence des autorités fédérales, le Ministère public de la Confédération (MPC) a été informé. La police cantonale poursuit désormais l'enquête sous sa direction, en étroite collaboration avec l'Office fédéral de la police (fedpol).