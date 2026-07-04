Une randonnée de haute montagne a viré à la tragédie ce jeudi 2 juillet en Valais. Un alpiniste a fait une chute fatale dans une faille de glace.

Un alpiniste se tue dans une crevasse en Valais

Un alpiniste se tue dans une crevasse en Valais

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

La montagne valaisanne a fait une nouvelle victime. Selon le communiqué officiel de la Police cantonale valaisanne, un accident mortel s’est produit le jeudi 2 juillet 2026 sur le glacier du Trift, au-dessus de Saas-Grund. Vers 10h30, deux personnes effectuaient une randonnée alpine en direction du Weissmies lorsque l’une d’elles a glissé sur une pente verglacée avant de basculer dans une crevasse.

Alertée, l’Organisation cantonale valaisanne des secours a dépêché un hélicoptère d’Air Zermatt. Après avoir localisé la victime dans la faille, les secouristes n’ont malheureusement pu que constater son décès. La victime n’a pas encore été formellement identifiée. Le Ministère public a ouvert une instruction pour clarifier les circonstances de l’accident.