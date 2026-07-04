DE
FR

Accident de montagne
Un alpiniste se tue dans une crevasse en Valais

Une randonnée de haute montagne a viré à la tragédie ce jeudi 2 juillet en Valais. Un alpiniste a fait une chute fatale dans une faille de glace.
Publié: 10:00 heures
Chute mortelle sur le glacier du Trift au-dessus de Saas-Grund.
Photo: Police cantonale valaisanne
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

La montagne valaisanne a fait une nouvelle victime. Selon le communiqué officiel de la Police cantonale valaisanne, un accident mortel s’est produit le jeudi 2 juillet 2026 sur le glacier du Trift, au-dessus de Saas-Grund. Vers 10h30, deux personnes effectuaient une randonnée alpine en direction du Weissmies lorsque l’une d’elles a glissé sur une pente verglacée avant de basculer dans une crevasse.

Alertée, l’Organisation cantonale valaisanne des secours a dépêché un hélicoptère d’Air Zermatt. Après avoir localisé la victime dans la faille, les secouristes n’ont malheureusement pu que constater son décès. La victime n’a pas encore été formellement identifiée. Le Ministère public a ouvert une instruction pour clarifier les circonstances de l’accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus