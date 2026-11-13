Le projet d'une tour de 260 mètres abritant plus de 500 appartements vise à pallier la pénurie de logements à Zermatt. Or, le projet «Lina Peak» risque d'échouer avant son lancement, car la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard souhaite s'approprier le terrain pour son projet de tunnel pour les années à venir.

Le projet de plus haute tour de Suisse à Zermatt est menacé

Le projet de plus haute tour de Suisse à Zermatt est menacé

Martin Meul

La prairie, située à un peu plus de deux kilomètres de l'entrée du village de Zermatt, dans le canton du Valais, semble banale. Une vieille grange s'y dresse, et derrière elle se trouve une gravière. Les voies du chemin de fer du Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) longent la prairie. Du moins pour l'instant, car d'ici quelques années, elles disparaîtront dans un tunnel creusé profondément dans la montagne.

L'avenir de cette station de renommée mondiale sera bâti ici. L'architecte et hôtelier zermattien Heinz Julen rêve d'un édifice unique: la tour «Lina Peak», haute de 260 mètres. Ce serait le plus haut bâtiment de Suisse, en plein cœur des Alpes valaisannes.

C'est une vision hors normes et sa réalisation reste incertaine, car la résistance et les obstacles, en revanche, sont garantis. Pourtant, le rêve de gratte-ciel alpin de Heinz Julen n'est pas menacé par des associations environnementales ou par la commune de Zermatt. Mais par le chemin de fer à voie étroite de la MGB.

«Un coup de massue en pleine figure»

La compagnie ferroviaire a ses propres projets pour le terrain de Heinz Julen. Il est prévu qu'il serve de zone de stockage temporaire pour les matériaux de construction et les gravats pendant la construction du tunnel à venir, et surtout pendant le démantèlement de l'ancienne voie ferrée. Dans l'intérêt public, la compagnie ferroviaire peut accéder au terrain de Heinz Julen. «La compagnie ferroviaire veut s'emparer de mon terrain!» s'indigne l'intéressé.

Même si cette utilisation ne serait que temporaire, elle équivaudrait tout de même à une expropriation et porterait un coup fatal à son projet de tour. L'architecte déclare: «Une fois le tunnel achevé, Lina Peak n'aura plus aucune utilité.»

Le tunnel ne sera probablement pas achevé avant au moins dix ans, et son démantèlement prendra encore quelques années. «Le problème du logement à Zermatt doit être résolu maintenant, pas dans dix ans», poursuit Heinz Julen. La déception de l'architecte est immense. «C'est un affront de première catégorie.» Il est choqué que la compagnie ferroviaire assurant la desserte de Zermatt, de toutes les entreprises, agisse ainsi. «C'est un coup de massue en pleine figure.»

Pénurie de logements à Zermatt

Car cette fameuse tour, d'une valeur de 500 millions de francs, permettrait de résoudre plusieurs problèmes. Le projet prévoit plus de 500 appartements pour les résidents et le personnel afin de pallier la pénurie chronique de logements à Zermatt. «Il manque des centaines d'appartements, et les prix pour les employés s'envolent», explique l'hôtelier. «Comment allons-nous attirer du personnel qualifié à l'avenir?» Pour que les appartements restent abordables, l'augmentation de prix autorisée à la revente sera plafonnée à 2% par an. «Cela permettra d'éviter la spéculation.»

L'espace étant particulièrement rare dans le village de montagne de Zermatt, la construction verticale est la seule option envisageable pour le développement du logement. «C'est pourquoi le projet Lina Peak est si novateur, d'autant plus qu'il ne dénature pas le paysage du village», explique Heinz Julen. La tour serait donc construite en dehors du village.

Pour assurer la viabilité financière du projet malgré la composante de logements sociaux, des appartements de luxe sont prévus dans la partie supérieure de la tour. «Mais on peut aussi admirer le Cervin depuis les appartements du rez-de-chaussée», précise Heinz Julen.

Un pôle pour Zermatt

Mais voilà que le MGB a lancé son projet. Heinz Julen s'y oppose en déposant une objection auprès de l'Office fédéral des transports, l'autorité chargée de la construction du tunnel. «Il faut trouver une autre solution que de bloquer ce terrain crucial depuis si longtemps», affirme-t-il.

Interrogée par Blick, la compagnie ferroviaire reste très vague: «Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI), en sa qualité de cheffe de projet exécutante pour le compte de l’Office fédéral des transports, examine individuellement et attentivement toutes les objections reçues, les analyse et recherche des solutions.» Ce processus se déroule généralement par le biais d’échanges et de dialogues directs avec les personnes et les parties ayant formulé des objections.

Heinz Julen est exaspéré. «Bien que la compagnie ferroviaire soit parfaitement au courant du projet, elle a inutilement prévu d’exproprier le terrain pour le démantèlement de l’ancienne voie ferrée», déplore-t-il. Il ajoute que cette démarche est loin d’être visionnaire et de servir les intérêts de Zermatt et de ses habitants.

Un changement de zone nécessaire

Heinz Julen espère que les habitants de Zermatt feront preuve de la même clairvoyance. Pour qu'une tour de 62 étages puisse être construite sur ce terrain, un changement de zone est nécessaire afin d'organiser un référendum à Zermatt. Heinz Julen est actuellement en pleine campagne de collecte de signatures. Il en a déjà recueilli 400 sur les 600 requises.

L'architecte précise qu'il ne s'agit pas d'une décision concernant la tour elle-même. «C'est simplement une étape vers la poursuite du projet», explique-t-il, avant d'ajouter: «Il faut que les gens puissent vivre ici à des prix raisonnables, sinon Zermatt n'a pas d'avenir.»