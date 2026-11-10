Le Parlement valaisan juge le budget 2027 très fragile

Le Valais prévoit un budget 2027 à l’équilibre, mais «techniquement fragile», selon le Grand Conseil. Avec peu de marge de manœuvre et des réserves en baisse, les élus craignent des années difficiles à venir.

En bref Le Grand Conseil valaisan a examiné mardi le projet de budget 2027, qui prévoit un excédent de revenus de 0,7 million de francs et un excédent de financement de 0,8 million de francs. Les députés jugent toutefois ce budget «fragile», avec une marge de manœuvre limitée pour les années à venir. Les amendements seront discutés en décembre

Le budget 2027 repose sur des revenus et des charges de 4,9 milliards de francs, en hausse de 2,8% par rapport à 2026. Un prélèvement de 128,5 millions de francs dans les fonds et réserves a été nécessaire pour atteindre l'équilibre, une situation jugée préoccupante par plusieurs élus

Le canton a lancé un programme pour économiser 180 millions de francs d'ici 2030 afin de compenser une baisse prévue des recettes et une augmentation des charges dépassant 200 millions de francs. Seuls 26,4 des 85,65 EPT demandés pour 2027 ont été approuvés, soulignant un effort de priorisation important

ATS Agence télégraphique suisse

L'entrée en matière sur le budget 2027 a occupé le Grand Conseil mardi matin. Si le budget présenté est à l'équilibre, avec un excédent de revenus de 0,7 million de francs, les députés le jugent «fragile» et avec peu de marge de manoeuvre, surtout pour les années à venir. Le traitement des amendements se fera en décembre.

La grande argentière cantonale Franziska Biner a exposé le budget de l'année prochaine en septembre, évoquant un contexte financier exigeant. Concrètement, un excédent de revenus de 0,7 million de francs et un excédent de financement de 0,8 million sont projetés.

Les charges et revenus prévus se montent à 4,9 milliards de francs, ce qui représente une progression de 2,8% – ou 135 millions de francs – par rapport au budget précédent. Le volume d'investissement s'élève, lui, à près de 613 millions (en incluant le Fonds FIGI), contre 615 millions au budget 2026 et 482 millions aux comptes 2025.

Selon les mots du Conseil d'Etat, un tel équilibre a été possible, en résumé, grâce à un «effort de priorisation» des dépenses et à un prélèvement important dans les fonds et les réserves. Par ailleurs, le projet de budget ne prévoit pas de compensation du renchérissement pour les employés de l’État, les enseignants et le personnel des institutions paraétatiques subventionnées. Le Parlement se prononcera sur ce point lors de la session de décembre.

«Equilibre technique»

Mardi, le Parlement a tenu son débat d'entrée en matière sur le budget, sans procéder à un vote. De manière générale, les députés jugent le budget «fragile» et regrettent une marge de manoeuvre limitée, notamment en cas de surprise.

«L'équilibre est davantage technique que structurel», a analysé Sonia Tauss-Cornut (PLR). Avec un excédent de revenus de 0,7 million de francs, «c'est un peu comme si, dans un budget familial avec revenu annuel de 80'000 francs, il restait 12 francs pour les fêtes de Noël», a comparé le député UDC Gregory Logean. «Le budget est équilibré, mais l'équilibre est très précaire», a quant à lui résumé Aron Pfamatter (Die Mitte Oberwallis).

L'avenir inquiète lui aussi. «Cet examen intervient à un moment charnière, dans un contexte de durcissement, a rappelé l'écologiste Emmanuel Revaz. Les années de vaches maigres sont à nos portes.»

«Ce contexte exigeant, c'est la majorité de droite de ce Parlement qui en a posé les jalons avec sa réforme fiscale», a estimé la socialiste Emilie Teixeira. A droite, on rejette cette lecture. «La réforme fiscale n’est pas la cause de tous nos maux, ni responsable des problèmes structurels», conteste notamment Sonia Tauss-Cornut.

Focus sur les réserves

A droite et au centre, on s'inquiète du prélèvement de 128,5 millions de francs dans les fonds et les réserves. Selon les projections financières, la réserve de politique budgétaire pourrait être épuisée en 2030.

«Les réserves peuvent amortir un choc mais ne remplacent pas les recettes durablement», a argué le centriste Nathan Bender, demandant une anticipation responsable et «autre chose que de petites économies» sur le long terme. «Si on s'intéresse à la planification intégrée pluriannuelle (PIP) 2027-2030, on voit que l'heure est grave, a lancé Martin Kalbermatter du groupe neo. (...) Poursuivre sur cette lancée va nous mener sur un scénario d'augmentation des économies et des impôts.»

Programme d'équilibre des finances cantonales

«Notre canton dispose de centaines de millions de francs dans des fonds, mais de nombreuses règles rendent leur utilisation extrêmement difficile, a quant à elle déclaré Emilie Teixeira. Alors malgré des réserves bien garnies, on coupe là où les conséquences sont lourdes, mais où on entend le moins les gens se plaindre, faute de temps, d'énergie, de santé, de porte-voix.»

Pour ce qui est des années à venir, le Gouvernement a lancé un programme d'équilibre des finances cantonales, qui s'appliquera à l'ensemble des services et des dépenses. Son objectif est de libérer des capacités financières d'un montant minimal de 180 millions de francs d'ici 2030. Il vise à contrebalancer les plus de 200 millions de francs de ralentissement de la croissance des recettes et d'augmentation des charges prévues et liées à la Confédération.

Effort de priorisation

De son côté, Franziska Biner a dit prendre en considération le retour des députés. Elle a admis un équilibre «très fragile» et rappelé que le Conseil d'Etat «a beaucoup travaillé pour prioriser», malgré la difficulté de la tâche. Cet effort a d'ailleurs aussi été opéré dans le nombre d'EPT à durée indéterminée prévus dans l'administration, ce que plusieurs groupes ont salué. Sur les 85,65 EPT demandés par les départements pour 2027, 26,4 ont été retenus.

La cheffe du département des finances et de l'énergie a aussi indiqué que, sans le prélèvement prévu dans les différents fonds, équilibrer le budget n'aurait pas été possible sans «des priorisations plus drastiques». Elle a aussi souligné que le Valais «est un canton financièrement faible, qui n'a pas les mêmes ressources que les autres cantons». Le Parlement valaisan débattra des amendements déposés lors de sa session de décembre. Les dépenses liées aux routes, à l'asile, au handicap ou encore au climat seront évoquées. Il sera aussi largement question du fonds FIGI, avec un débat articulé sur la liste des investissements privilégiés.