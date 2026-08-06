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Les 5 infos suisses du jour
Les forêts valaisannes au bord de la crise face à la prolifération des bostryches

Au programme de ce jeudi 6 août: le bostryche menace les forêts valaisannes, la Suisse risque de rater son cap climatique, la vague de chaleur touche à sa fin, des pilules à la MDMA inquiètent Zurich et, enfin, cinq clubs suisses se lancent à l'assaut de l'Europe.
Publié: 05:53 heures
|
Dernière mise à jour: 06:35 heures
Fragilisées par les tempêtes et la sécheresse, les forêts valaisannes subissent une explosion d'attaques de bostryches.
Photo: Shutterstock
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses de ce jeudi 6 août. On est parti!

1

Les forêts valaisannes face à une nouvelle menace

Déjà fragilisées par les tempêtes et la sécheresse, les forêts valaisannes subissent cette année une explosion d'attaques de bostryches, relate jeudi «Le Nouvelliste». «La situation est maîtrisée pour l'instant dans le bas et le haut du canton. Mais dans le Valais central, nous venons de dépasser en juillet le volume d'interventions prévu pour l'année», explique Jean-Christophe Clivaz, chef du service des forêts, de la nature et du paysage du canton du Valais. «Il y a un lien direct entre le changement climatique et le dépérissement des forêts qui favorise la pullulation de bostryche», ajoute-t-il.

2

La Suisse peine à tenir ses promesses climatiques

Il sera compliqué pour la Suisse d'atteindre ses objectifs climatiques pour 2030, soit la réduction de moitié des émissions des gaz à effet de serre, reconnaît jeudi dans «Le Temps» le conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti. Comme une partie importante des réductions de CO2 passe par l'achat de crédits d'émissions à l'étranger, «dans le contexte budgétaire actuel, je ne vois pas comment la Confédération pourrait débloquer les 300 à 400 millions supplémentaires nécessaires», relève-t-il. «Si nous ratons l'objectif de 2030, il faudra renforcer les mesures durant la décennie suivante», avertit le ministre issu de l'Union démocratique du centre (UDC).

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3

La canicule s'achève, la sécheresse persiste

La vague de chaleur actuelle touche à sa fin, annonce jeudi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», le «Bund» et la «Berner Zeitung» Stefan Scherrer, météorologue à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Les températures maximales devraient descendre sous la barre des 30 degrés jeudi et vendredi. Mais la sécheresse va se poursuivre, prévient l'office fédéral. Pour l'atténuer, il faudrait une période de plusieurs jours marquée par des précipitations intenses et généralisées. Or, les modèles météorologiques ne laissent entrevoir aucun phénomène de ce type, du moins dans la période de prévision fiable de dix jours, remarquent les journaux.

4

Des pilules «Poutine» inquiètent les experts

La ville de Zurich s'apprête à connaître une vague de drogues à l'approche de la Street Parade samedi, écrit jeudi la «Neue Zürcher Zeitung». Parmi les produits interdits figurent notamment des pilules à forte dose contenant de la MDMA, sur lesquelles est gravé le portrait du président russe Vladimir Poutine et qui peuvent entraîner des lésions cérébrales irréversibles. «Le plus grand risque est de ne pas savoir ce que l'on consomme», avertit Dominique Schori, du centre d'information sur les drogues de Zurich. Il s'inquiète en particulier de la consommation de kétamine mélangée à l'alcool. D'autres experts mettent également en garde contre un nouveau groupe de substances mystérieuses, les cathinones, dont on sait encore très peu de choses sur les effets à long terme.

5

La Super League part à la conquête de l'Europe

Cinq clubs de la Super League suisse de football sont engagés jeudi en Coupe d'Europe. En Conference League, le FC Sion se rend à Erevan en Arménie pour y défier le FC Noah. St-Gall se déplace, lui, en Moldavie pour affronter le FC Sheriff à Tiraspol. Quant à Vaduz, il doit défier l'Inter Turku en Finlande. Enfin, Lugano reçoit le club féroïen du NSI Runavik. En qualifications pour l'Europa League, le FC Thoune, champion de Suisse en titre, reçoit le champion islandais du Vikingur Reykjavik. Les matches retour auront lieu jeudi prochain.

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