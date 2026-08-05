DE
FR

Ouverture du festival
Baume-Schneider célèbre à Locarno un cinéma libre et engagé

À Locarno, Elisabeth Baume-Schneider a inauguré le Festival du film mercredi, célébrant la liberté artistique et la diversité culturelle. Elle a salué un événement soutenant les voix indépendantes et le rayonnement du cinéma suisse.
Publié: il y a 38 minutes
La conseillère fédérale a placé la liberté artistique au cœur de son intervention.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi le Festival du film de Locarno en défendant un cinéma synonyme de liberté, de dialogue et de diversité. Elle a salué un festival qui «laisse l’art respirer» et qui résiste aux logiques de facilité. A la Magistrale de Locarno, la ministre de la Culture a insisté sur le rôle du festival tessinois comme espace de rencontre entre les cultures. «Locarno est une vitrine du cinéma suisse, dans laquelle se reflète le cinéma mondial», a-t-elle déclaré, saluant un rendez-vous qui favorise «le rayonnement du cinéma suisse».

Dans un discours prononcé en français, allemand et italien, Elisabeth Baume-Schneider a également rendu hommage à la dimension plurilingue de la Suisse. Elle a souligné que le Tessin rappelait l’importance de la maîtrise des langues nationales pour la cohésion du pays.

La conseillère fédérale a placé la liberté artistique au cœur de son intervention. Citant l’actrice Isabelle Huppert, - attendue cette année à Locarno pour présenter le film «Ni vue, ni connue», réalisé par Marc Fitoussi-, pour qui «les films qu’on refuse sont plus importants que ceux qu’on ne fait pas», elle a défendu l’exigence créative et la capacité du cinéma à prendre des risques.

«Gardons le courage de Locarno»

Sur la même ligne, Maja Hoffmann, la présidente du Festival du film de Locarno, a dit vouloir que «la Piazza Grande soit toujours plus audacieuse», avant de poursuivre: «Gardons le courage de Locarno, celui de découvrir avant les autres.»

La conseillère fédérale a encore évoqué la rétrospective «Red & Black», consacrée par le Festival du film de Locarno à la Liste noire d’Hollywood durant le maccarthysme. «L’histoire du film est une histoire qui raconte des prises de risque – et la recherche de la liberté», a-t-elle déclaré, estimant que ce programme résonnait particulièrement avec l’identité d’un festival qui a toujours soutenu «les voix indépendantes et libres».

Votations SSR: aussi pour le cinéma suisse

Elisabeth Baume-Schneider est aussi revenue sur le rejet, en mars dernier, de l’initiative visant à réduire de moitié le budget de la SSR. Selon elle, ce vote n’a pas seulement défendu un média de service public, mais également «la création, la diversité culturelle et le cinéma suisse».

En conclusion, la conseillère fédérale a salué l'actrice italo-américaine Isabella Rossellini, à qui le festival remet mercredi soir un prix d’excellence, en rappelant son engagement pour la liberté et l’indépendance des femmes. Elle a appelé à poursuivre les efforts contre les violences faites aux femmes, un «phénomène systémique» qui nécessite une action collective.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus