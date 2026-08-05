Baume-Schneider célèbre à Locarno un cinéma libre et engagé

À Locarno, Elisabeth Baume-Schneider a inauguré le Festival du film mercredi, célébrant la liberté artistique et la diversité culturelle. Elle a salué un événement soutenant les voix indépendantes et le rayonnement du cinéma suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi le Festival du film de Locarno en défendant un cinéma synonyme de liberté, de dialogue et de diversité. Elle a salué un festival qui «laisse l’art respirer» et qui résiste aux logiques de facilité. A la Magistrale de Locarno, la ministre de la Culture a insisté sur le rôle du festival tessinois comme espace de rencontre entre les cultures. «Locarno est une vitrine du cinéma suisse, dans laquelle se reflète le cinéma mondial», a-t-elle déclaré, saluant un rendez-vous qui favorise «le rayonnement du cinéma suisse».

Dans un discours prononcé en français, allemand et italien, Elisabeth Baume-Schneider a également rendu hommage à la dimension plurilingue de la Suisse. Elle a souligné que le Tessin rappelait l’importance de la maîtrise des langues nationales pour la cohésion du pays.

La conseillère fédérale a placé la liberté artistique au cœur de son intervention. Citant l’actrice Isabelle Huppert, - attendue cette année à Locarno pour présenter le film «Ni vue, ni connue», réalisé par Marc Fitoussi-, pour qui «les films qu’on refuse sont plus importants que ceux qu’on ne fait pas», elle a défendu l’exigence créative et la capacité du cinéma à prendre des risques.

«Gardons le courage de Locarno»

Sur la même ligne, Maja Hoffmann, la présidente du Festival du film de Locarno, a dit vouloir que «la Piazza Grande soit toujours plus audacieuse», avant de poursuivre: «Gardons le courage de Locarno, celui de découvrir avant les autres.»

La conseillère fédérale a encore évoqué la rétrospective «Red & Black», consacrée par le Festival du film de Locarno à la Liste noire d’Hollywood durant le maccarthysme. «L’histoire du film est une histoire qui raconte des prises de risque – et la recherche de la liberté», a-t-elle déclaré, estimant que ce programme résonnait particulièrement avec l’identité d’un festival qui a toujours soutenu «les voix indépendantes et libres».

Votations SSR: aussi pour le cinéma suisse

Elisabeth Baume-Schneider est aussi revenue sur le rejet, en mars dernier, de l’initiative visant à réduire de moitié le budget de la SSR. Selon elle, ce vote n’a pas seulement défendu un média de service public, mais également «la création, la diversité culturelle et le cinéma suisse».

En conclusion, la conseillère fédérale a salué l'actrice italo-américaine Isabella Rossellini, à qui le festival remet mercredi soir un prix d’excellence, en rappelant son engagement pour la liberté et l’indépendance des femmes. Elle a appelé à poursuivre les efforts contre les violences faites aux femmes, un «phénomène systémique» qui nécessite une action collective.