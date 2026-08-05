DE
FR

Baisse des droits de douane
Berne soutient l'agriculture face à la sécheresse persistante

La sécheresse met à mal l’agriculture suisse. Dès le 1er août, Berne allège les droits de douane sur le foin et prépare des aides supplémentaires. Markus Ritter soutient ces décisions cruciales pour les exploitations.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Les exploitations ayant des difficultés financières pourront solliciter des prêts sans intérêt pour faire face à la situation.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération soutient par des mesures ciblées l'agriculture, durement touchée par la sécheresse persistante: d'une part, les exploitations perçoivent l'intégralité des paiements directs, même si elles ne remplissent pas entièrement les conditions requises ; d'autre part, les droits de douane sur les importations de foin ont été supprimés à compter du 1er août.

A lire aussi
«On est vraiment dans le dur», explique un représentant des agriculteurs romands
Témoignage
Sécheresse persistante
«On est vraiment dans le dur», explique un agriculteur romand
Dix personnes ont perdu la vie dans le secteur agricole à mi-2026
Tracteurs, gaz, taureaux...
Dix personnes ont perdu la vie dans le secteur agricole à mi-2026

Par ailleurs, afin d'atténuer davantage la pénurie d'aliments pour animaux, une baisse des droits de douane sur le maïs fourrager est en cours de préparation à compter du 15 août, a annoncé mercredi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur son site. Les exploitations confrontées à des difficultés de trésorerie en raison de la sécheresse peuvent par ailleurs solliciter des prêts d'exploitation sans intérêt pour faire face à la situation.

Décision saluée par Markus Ritter

L'OFAG fait valoir que la sécheresse persistante pèse lourdement sur l'agriculture suisse. Dans de nombreuses exploitations, le fourrage se fait rare et les rendements des cultures arables sont en baisse. La situation dans les alpages est également tendue dans de nombreux endroits, car les animaux manquent de fourrage ou d’eau.

Le président de l’Union suisse des paysans, Markus Ritter, a tenu des propos élogieux à l’égard du Conseil fédéral: celui-ci «a pris la bonne décision», a-t-il déclaré mercredi soir à la radio alémanique SRF. Les prix des aliments pour animaux ont en effet considérablement augmenté, y compris à l’étranger. En raison de la sécheresse, le problème réside actuellement davantage dans la disponibilité, et pas seulement en Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus