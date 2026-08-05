La sécheresse met à mal l’agriculture suisse. Dès le 1er août, Berne allège les droits de douane sur le foin et prépare des aides supplémentaires. Markus Ritter soutient ces décisions cruciales pour les exploitations.

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération soutient par des mesures ciblées l'agriculture, durement touchée par la sécheresse persistante: d'une part, les exploitations perçoivent l'intégralité des paiements directs, même si elles ne remplissent pas entièrement les conditions requises ; d'autre part, les droits de douane sur les importations de foin ont été supprimés à compter du 1er août.

Par ailleurs, afin d'atténuer davantage la pénurie d'aliments pour animaux, une baisse des droits de douane sur le maïs fourrager est en cours de préparation à compter du 15 août, a annoncé mercredi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur son site. Les exploitations confrontées à des difficultés de trésorerie en raison de la sécheresse peuvent par ailleurs solliciter des prêts d'exploitation sans intérêt pour faire face à la situation.

Décision saluée par Markus Ritter

L'OFAG fait valoir que la sécheresse persistante pèse lourdement sur l'agriculture suisse. Dans de nombreuses exploitations, le fourrage se fait rare et les rendements des cultures arables sont en baisse. La situation dans les alpages est également tendue dans de nombreux endroits, car les animaux manquent de fourrage ou d’eau.

Le président de l’Union suisse des paysans, Markus Ritter, a tenu des propos élogieux à l’égard du Conseil fédéral: celui-ci «a pris la bonne décision», a-t-il déclaré mercredi soir à la radio alémanique SRF. Les prix des aliments pour animaux ont en effet considérablement augmenté, y compris à l’étranger. En raison de la sécheresse, le problème réside actuellement davantage dans la disponibilité, et pas seulement en Suisse.