Tracteurs renversés, gaz toxiques, attaques de taureaux: dix morts en agriculture ont été enregistrés en Suisse début 2026. Une nouvelle campagne vise à prévenir ces drames grâce à des mesures simples et efficaces.

Dix personnes ont perdu la vie dans le secteur agricole à mi-2026

Dix personnes ont perdu la vie dans le secteur agricole à mi-2026

ATS Agence télégraphique suisse

Au cours du premier semestre 2026, le Service de Prévention des accidents dans l'agriculture a recensé dix accidents mortels. Cela représente cinq accidents de moins que pendant la même période de l'année précédente. Le centre a toutefois souligné mardi que les dangers du quotidien étaient souvent sous-estimés.

Sept des dix accidents se sont produits lors de travaux agricoles. Trois personnes ont trouvé la mort lors du renversement d’un tracteur ou d’une camionnette. Une a été coincée par une machine et une autre par un tronc d’arbre. Une a été exposée à des concentrations mortelles de gaz de lisier et une autre encore a été attaquée par un taureau.

Les trois derniers accidents concernaient des collisions entre, d'une part, un cycliste, un conducteur de cyclomoteur et un piéton et des véhicules agricoles d’autre part, précise le Service de Prévention des accidents dans l'agriculture. Ces trois personnes étaient à l’âge de la retraite, tandis que les victimes d'accidents de travail avaient en moyenne 59 ans.

Le plus jeune individu décédé avait 33 ans. Ces données reposent sur l’analyse des rapports de police et des articles de presse, ainsi que sur les déclarations des autorités et des personnes concernées.

Des risques acceptés

Le centre de conseil a critiqué le fait que les risques soient souvent sous-estimés, voire délibérément ignorés. Les enquêtes ont parfois mis en évidence des situations de travail dans lesquelles les risques étaient sciemment acceptés.

Une nouvelle campagne vise à améliorer la sécurité au travail dans l’agriculture suisse. Le projet «Réduisons les risques!» entend prévenir les accidents grâce à des mesures simples. Il aide les agriculteurs à identifier et à neutraliser les dangers dans leur quotidien professionnel. La campagne s’appuie sur le principe STOP, qui englobe des mesures techniques et organisationnelles ainsi que le port d’équipements de protection individuelle.

Le Service de Prévention des accidents dans l'agriculture et la fondation Agriss sont à l’origine de ce projet. L'Union suisse des paysans en assure le parrainage. Le projet «Réduisons les risques!» bénéficie également du soutien, entre autres, de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, de la caisse maladie Agrisano et de Prométerre.