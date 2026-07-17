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Les éleveurs sont sous le choc
La foudre décime 97 moutons à nez noir en Valais

La foudre a frappé l’alpage d’Eggerhorn, dans la vallée de Binn, tuant 97 moutons à nez noir jeudi soir. Les carcasses ont été évacuées en hélicoptère. Les éleveurs sont sous le choc.
Publié: il y a 54 minutes
Descente de moutons à nez noir depuis l'alpage «Des Plainoz» le 27 septembre 2025 aux Charbonnieres. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la foudre a tué 97 moutons à nez noir sur un alpage valaisan. Environ 80 animaux ont survécu à la foudre qui s'est abattue pendant l'orage nocturne sur l'alpage d'Eggerhorn, dans la vallée de Binn.

Vendredi soir, l'un des éleveurs de moutons concernés a confirmé à l'agence de presse Keystone-ATS une information publiée par le portail en ligne valaisan pomona.ch. Il a également confirmé que, dans le courant de la journée de vendredi, la quasi-centaine de carcasses d'animaux avait été évacuée par hélicoptère depuis le lieu où la foudre avait frappé.

Une grande consternation

L'éleveur de moutons Kilian Schnydrig a expliqué que les moutons se trouvaient tous au même endroit pour se protéger des grands prédateurs. Il y a encore quelques années, un tel regroupement pendant la nuit n'aurait pas été nécessaire, selon lui. Selon pomona.ch, les animaux se trouvaient dans un enclos de nuit au moment de la foudre.

L’incident a provoqué une grande consternation parmi les éleveurs de moutons. Le mouton à nez noir du Valais est bien plus qu’un simple animal d’élevage. Il est considéré comme un patrimoine culturel vivant du canton, dont l’élevage et les soins sont liés à une grande passion et à la tradition. Perdre la moitié d’un troupeau de cette manière fait reculer de plusieurs années les exploitations concernées.

Selon pomona.ch, un incident similaire s’était produit en 2014 au-dessus de Rosswald (VS). Là-bas, selon le portail en ligne, la foudre avait frappé un troupeau de 70 chèvres à cou noir, en tuant 22 d'entre-elles.

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