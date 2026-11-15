Une cyberattaque a mis à l’arrêt la PME valaisanne Bringhen pendant deux jours. Des données ont été chiffrées, une plainte a été déposée et l’entreprise cherche encore à savoir si des données clients ont été volées.

En bref Une attaque par rançongiciel a complètement paralysé la firme valaisanne Bringhen Group à Viège mercredi et jeudi

Le service informatique a déconnecté le système du réseau à 6h40 après avoir été alerté et fait appel à des spécialistes externes

Selon Check Point, les cyberattaques contre des organisations suisses ont doublé en l'espace d'un an

Martin Schmidt

Une véritable vague de cyberattaques déferle sur le monde, et la Suisse n'est pas épargnée: des pirates informatiques attaquent des entreprises locales presque quotidiennement. Parmi les dernières victimes se trouve le groupe Bringhen à Viège, dans le Valais.

Cette entreprise familiale, spécialisée dans la vente directe de matériaux de construction, de cuisines et d'accessoires de salle de bains, emploie environ 400 personnes à travers la Suisse. Une cyberattaque a complètement paralysé l'entreprise mercredi et jeudi. «Les pirates ont infiltré notre système pendant la nuit», nous explique l'entrepreneur Jean-Pierre Bringhen.

Mercredi matin à 6h30, une employée a constaté un problème sur son ordinateur. «Heureusement, elle a réagi rapidement et le service informatique a mis le système hors service à 6h40», raconte Jean-Pierre Bringhen. L'entreprise a rapidement mobilisé une équipe d'experts informatiques externes, a informé l'Office fédéral de la cybersécurité ainsi que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, et a déposé plainte.

Un groupe russophone derrière l'attaque

D'après Jean-Pierre Bringhen, l'enquête a jusqu'à présent démontré que l'attaque a eu lieu mardi soir à 22h43 et a été menée par le groupe de pirates informatiques notoire The Gentlemen. Ce groupe russophone figure parmi les plus dangereux au niveau international en matière d'attaques par rançongiciel.

«Les attaques par rançongiciel sont généralement perpétrées par des groupes de pirates informatiques professionnels et motivés par le gain financier. Ils travaillent souvent avec un grand professionnalisme et une répartition claire des tâches: certains développent le logiciel malveillant, d’autres exécutent les attaques», décrypte Sandro Nafzger, expert en informatique et directeur général de la société de sécurité informatique Signalfisher.

Le rançongiciel chiffre les données importantes de l’entreprise, et les pirates exigent une rançon pour les déchiffrer. «Leur objectif est d’extorquer la somme d’argent la plus élevée possible.»

Des données touchées

Des pirates informatiques ont réussi à injecter un rançongiciel dans certains postes de travail du groupe Bringhen et à chiffrer les données de l'entreprise. «Mais nous effectuons des sauvegardes régulières et avons déjà pu redémarrer la plupart de nos activités; nous travaillons actuellement à la stabilisation du système», explique Jean-Pierre Bringhen.

L'entreprise sensibilise et forme régulièrement son personnel à ce type d'incidents. «Au final, nous avons tiré profit de cette situation. Dans le pire des cas, l'attaque aurait paralysé l'entreprise pendant des semaines. Cela aurait été catastrophique.»

Les auteurs de l'attaque ne se sont pour l'instant pas manifestés auprès de l'entreprise. «Nous ignorons leurs motivations.» L'enquête se poursuit afin de déterminer si des données clients ont été volées.

Les raisons de la forte hausse

Ces dernières semaines, des attaques informatiques réussies contre des centaines de systèmes de refroidissement dans le secteur du commerce de détail, une banque française et des services de don du sang en France ont fait la une des journaux. Selon une analyse de la société de cybersécurité Check Point, le nombre de cyberattaques contre des organisations suisses a doublé en un an. Les attaques par rançongiciel sont également en forte augmentation.

Selon l'expert en informatique Sandro Nafzger, cette augmentation rapide est due à la combinaison de plusieurs facteurs. Les entreprises sont de plus en plus numérisées et interconnectées. «Cela crée de nouvelles portes d'entrée pour les cybercriminels», explique-t-il, avant d'ajouter: «L'intelligence artificielle rend les attaques plus rapides, moins coûteuses et plus automatisées.» Cette évolution offre aux cybercriminels une opportunité commerciale lucrative où le risque de poursuites est souvent faible.

La cyberdéfense représente un défi pour les entreprises: «Les attaquants sont actifs 24 h/24, tandis que de nombreuses entreprises ne vérifient leur préparation en termes de cybersécurité que ponctuellement», explique Sandro Nafzger.

L’analyse antivirus des systèmes est également insuffisante. «Les entreprises doivent tester en permanence leurs systèmes du point de vue de l’attaquant et atteindre une couverture de test maximale.» Cela permet de découvrir et corriger les failles de sécurité avant que les pirates informatiques ne passent à l’acte.