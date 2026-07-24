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Enquête en cours
Un homme fait une chute mortelle avec un véhicule de travail à Troistorrents

Un homme de 61 ans a perdu la vie mercredi à Troistorrents (VS) après une chute de 30 mètres avec un véhicule de travail. Une enquête du Ministère public valaisan est en cours sur les circonstances du drame.
Publié: 07:54 heures
Un homme de 61 ans est décédé mercredi après-midi à Troistorrents (VS) dans un accident de travail.
Photo: OLIVIER MAIRE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 61 ans est décédé mercredi après-midi à Troistorrents (VS) après avoir fait une chute d'une trentaine de mètres avec un véhicule de travail. Les circonstances de l'accident font désormais l'objet d'une enquête du Ministère public valaisan.

Lors d'une manœuvre, l'homme aurait vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule avant de dévaler un talus boisé. Après que plusieurs arbres ont ralenti sa chute, le véhicule de travail s'est immobilisé en contrebas d'un sentier pédestre. A l'arrivée des secours sur les lieux, l'homme de 61 ans était déjà décédé.

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