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Ils avouent avoir commis 47 vols
Deux voleurs récidivistes en Valais risquent 5 ans de prison ferme

Jugés vendredi en Valais, deux hommes ont reconnu 47 vols commis en bande dans trois cantons romands. Le Ministère public requiert 60 et 54 mois de prison ferme, avec expulsion. Le jugement tombera la semaine prochaine.
Publié: 10:20 heures
En Valais, deux voleurs par métier risquent 54 et 60 mois de prison ferme.
Photo: Laurent Gillieron
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal de district d'Entremont (VS) a jugé vendredi deux ressortissants albanais pour 47 cas de vol par métiers et en bande. Jugés en procédure simplifiée, ils risquent 60 et 54 mois de prison ferme et une expulsion de Suisse, l'un pour 10 ans, l'autre à vie.

Les deux hommes ont également dû répondre de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de vol d'usage et de tentative de vol d'usage. Respectivement âgés de 30 et 40 ans, les deux hommes étaient domiciliés en France voisine lors des faits, qui se sont produits entre novembre 2023 et août 2025.

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Jugés en procédure simplifiée vendredi à Sembrancher, les comparses ont accepté leur sort. Tous deux avaient déjà précédemment été condamnés par la justice suisse: l'un à Bâle-Campagne (5 mois pour violation de domicile et tentative de vol en bande), l'autre dans le Jura (54 mois pour des faits analogues à ceux jugés en Entremont, assortis d'une expulsion du territoire suisse de 5 ans).

En mode coactivité

Cette fois-ci, leurs méfaits ont eu lieu dans trois cantons romands. La majorité des faits ont eu lieu dans le Val de Bagnes, en Entremont, dans le Haut-Valais, à Villars-sur-Ollon (VD) et un peu partout dans le canton de Neuchâtel. Pas moins de 54 entreprises ou particuliers se sont portés partie plaignante: 8 étaient neuchâtelois, 5 vaudois et 41 valaisans.

«Leurs infractions ont été réalisées sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision» de commettre des vols par métiers et en bande, avait résumé, dans son acte d'accusation, la procureure Charlotte Manzini.

Plusieurs dizaines de milliers de francs

Après avoir brisé des vitres pour s'introduire chez leurs victimes, les deux ressortissants des Balkans ont régulièrement volé des véhicules, d'entreprises ou appartenant à des privés. Ils ont également éventré plusieurs coffres-forts et des caisses enregistreuses, y dérobant à chaque fois plusieurs milliers de francs. Ils se sont également servis d'argent en espèces, trouvés sur le lieu de leurs méfaits ou volés des téléphones portables. Le préjudice global atteint plusieurs dizaines de milliers de francs.

Les deux prévenus se trouvent en préventive depuis le 21 août 2025. L'un a été incarcéré à Granges (VS), l'autre à Sion. Ils avaient été arrêtés, le même jour, à la suite d'un contrôle de police effectué à la sortie d'autoroute Sierre-Est.

Au moment des faits, l'un des deux Albanais était interdit d'entrer dans l'Espace Schengen - y compris en Suisse - et l'autre était déjà sous le joug d'une précédente interdiction d'entrer en Suisse pour la période 2022-2027.

Actes assumés

«Je confirme les faits et je les assume. J'accepte mon expulsion», a résumé le plus âgé des deux prévenus, interrogé par le président du Tribunal. «J'ai fait cela pour des raisons économiques, par pour faire du mal aux gens. Je suis désolé.»

Le plus jeune des coaccusés a lui aussi «reconnu les faits et a accepté la proposition de peine proposée par le Ministère public. Toute cette situation me désole», a-t-il dit. Le jugement sera rendu la semaine prochaine.

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