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Une astuce pour vos voyages
Cet objet insolite va sauver vos bagages des imprévus

Fini les valises en désordre! Cette astuce avec des ballons vous évitera les fuites désastreuses de shampoing ou crème solaire pendant vos voyages. Simple, bon marché et efficace!
Publié: 13:14 heures
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Cette astuce est simple, mais tout simplement géniale.
Photo: Getty Images/500px
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Gunda Bossel

Vous arrivez enfin à destination, vous ouvrez votre valise, et là, surprise: votre shampoing a coulé, votre crème solaire a taché vos vêtements, ou votre démaquillant rend votre trousse de toilette toute collante. Quelle galère! Un petit flacon qui fuit peut vite semer la pagaille dans votre valise. Voilà pourquoi il vaut la peine d’emporter un objet insolite dans vos bagages: des ballons de baudruche.

Plus besoin d'accessoire de voyage high-tech: les ballons sont la solution! Ceux que vous pouvez trouver dans la plupart des supermarchés feront parfaitement l'affaire. Découpez la partie supérieure du ballon pour ne garder que le morceau de caoutchouc élastique. Vous pouvez l’enfiler sur le bouchon de votre bouteille. Le caoutchouc doit être aussi bien ajusté que possible sur le bouchon et le goulot. Ainsi, si le bouchon se desserre légèrement pendant le voyage, le ballon formera une couche de protection supplémentaire.

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Cette astuce convient à toutes sortes de liquides, comme le shampoing, le gel douche, la crème solaire, le parfum ou le démaquillant. Mais elle peut aussi être utilisée pour les pots de crème et les boissons dans votre bagage à main, limitant ainsi tout risque de fuite.

Retrouvez vos affaires plus vite

L'autre avantage des ballons est de vous aider à distinguer plus facilement vos flacons selon leurs différentes couleurs. Par exemple, vous pouvez protéger tous vos produits de soin pour le visage avec des ballons verts et le shampoing et le gel douche avec des ballons bleus. Ou encore, les affaires de vos enfants en jaune et vos produits médicaux en rouge. Cette astuce en apparence anodine peut s'avérer très pratique quand votre valise est pleine à ras bord, que la lumière de la salle de bains de l’hôtel est mauvaise ou que vous devez vous dépêcher.

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Cependant, ne vous fiez pas aveuglément au ballon. Vérifiez que toutes les fermetures éclair sont bien serrées avant de faire vos bagages. Pour les liquides, vous pouvez aussi utiliser un sac plastique refermable. En cas de fuite, les dégâts resteront ainsi contenus dans ce petit espace. D'ailleurs, cette astuce n'est pas seulement utile en voyage. Au quotidien, elle peut vous éviter de désagréables surprises.

Dans votre sac à main, vous pouvez ainsi protéger votre crème pour les mains, votre parfum ou votre maquillage, ou encore sécuriser une bouteille de boisson déjà ouverte. Et votre crème solaire, votre gel douche et autres liquides pourront passer la journée dans votre sac de plage sans dégouliner. Quant au mascara, cet emballage hermétique l’empêchera de sécher.

Les ballons ne prennent pratiquement pas de place dans vos affaires, s’enfilent rapidement et très facilement sur le bouchon. En cas d'urgence, ils peuvent sauver votre garde-robe ou votre soirée en ville. Un simple petit geste pourra ainsi vous épargner un sacré gâchis.

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