Fini les longues attentes au tapis à bagages! Des experts en voyage dévoilent des astuces simples pour récupérer vos valises plus rapidement, comme opter pour une étiquette «prioritaire» ou vous enregistrer stratégiquement. Voici leurs conseils.

Ces astuces vous permettront de récupérer vos valises en un temps record

Ces astuces vous permettront de récupérer vos valises en un temps record

Gunda Bossel

Vous venez enfin d’atterrir après un long vol, mais au lieu de vous détendre et commencer vos vacances, vous êtes coincé devant le tapis roulant. Les minutes s’égrènent et la frustration monte. Mais il existe une solution!

Les voyageurs expérimentés et les experts connaissent des astuces ingénieuses pour récupérer vos bagages plus rapidement. Que ce soit en choisissant le bon moment à l’enregistrement, en étiquetant correctement vos bagages ou en payant un petit supplément, ces astuces réduiront considérablement votre temps d’attente.

1 S’enregistrer tardivement

D’après les experts, les valises chargées en dernier dans l’avion sont généralement déchargées en premier. Ainsi, si vous enregistrez vos bagages peu avant la fin de l’enregistrement, il y a de fortes chances qu’ils arrivent plus tôt sur le tapis roulant. Mais attention: vous enregistrer trop tard peut aussi impliquer que votre valise ne soit pas autorisée à bord.

2 Utiliser l’autocollant «fragile»

Autre astuce: faites étiqueter vos bagages «fragiles». Ces valises sont souvent stockées séparément, tout en haut de la soute, pour éviter qu’elles ne soient endommagées. Elles sont donc généralement déchargées en premier. Il vous suffit de demander poliment une étiquette «fragile» à l’enregistrement.

3 Une étiquette «prioritaire»

Si vous êtes prêts à payer un supplément, vous pouvez bénéficier d’un avantage grâce à l’étiquette «prioritaire». De nombreuses compagnies aériennes proposent cette option aux passagers de classe affaires, moyennant un supplément. Les bagages ainsi étiquetés sont traités en priorité et arrivent souvent plus tôt sur le tapis roulant.

Ces astuces peuvent aider, mais ne constituent pas une garantie. De nombreux facteurs influencent le moment où vos bagages arrivent à l’aéroport, comme l’organisation du personnel au sol ou le système de chargement des bagages. Cela vaut toutefois la peine d’essayer si vous souhaitez éviter une longue attente.