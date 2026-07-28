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De nouvelles hausses attendues
Les prix des vols continuent de grimper pour les Suisses

Les prix des vols en Suisse ont grimpé de 70% depuis 2021, selon Comparis. La hausse des coûts de carburant et de maintenance pourrait encore renchérir les tarifs dans les 12 prochains mois.
Publié: il y a 14 minutes
Selon Comparis, cette hausse va se poursuivre dans les mois à venir sur tous les vols.
Photo: AFP via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le prix des vols d'avion a fortement augmenté en Suisse au cours des cinq dernières années. Selon les estimations de Comparis, les tarifs aériens devraient même continuer à grimper dans les mois à venir.

Aujourd'hui, les voyageurs paient près de 70% de plus pour un vol qu'en 2021, souligne le comparateur Comparis dans son indice des prix des loisirs publié mardi. Les voyages en avion devraient encore renchérir au cours des 12 prochains mois. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des coûts du carburant, des ressources humaines et de la maintenance.

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«Cela a surtout des répercussions sur les longs trajets. De plus, les compagnies aériennes réduisent de manière ciblée leur capacité sur les liaisons peu rentables», analyse Michael Kuhn, expert financier chez Comparis, cité dans le communiqué.

Selon lui, ce sont surtout les billets en classe business qui devraient continuer à augmenter. «L’offre reste limitée, la concurrence est moindre et la clientèle est moins sensible aux variations de prix. Dans le même temps, la volonté de payer est plus élevée».

Campings et chambres d'hôtes moins chers

Par rapport aux vols, les prix dans le secteur hôtelier ont augmenté moins fortement au cours de la même période, avec une hausse d’un peu moins de 14%. Et dans le secteur parahôtelier, ils ont même baissé: le camping, les locations de vacances et les chambres d’hôtes sont aujourd’hui près de 3% moins chers qu’il y a 5 ans.

L’indice des prix des loisirs mesure l’évolution des prix dans les domaines des loisirs, de la culture, de la restauration et des voyages, et s’appuie largement sur les données relevées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre de l’indice national des prix à la consommation.

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