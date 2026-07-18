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Au moins 2 heures d'attente!
Les départs de vacances paralysent déjà le Gothard

Samedi matin, les voyageurs en direction du sud ont dû attendre jusqu'à deux heures et dix minutes au portail nord du tunnel du Gothard. Le TCS recommande de passer par le San Bernardino.
Publié: 06:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Les bouchons s'allongent au tunnel du Gothard ce samedi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les bouchons à l'entrée nord du Gothard, en direction du sud, se sont aggravés samedi matin. Les voyageurs devaient patienter jusqu'à deux heures et dix minutes entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le Touring Club Suisse (TCS).

Selon le site web du TCS, la circulation est bloquée sur plusieurs tronçons. La longueur des bouchons ne cesse d'augmenter. Le TCS recommande comme itinéraire alternatif l'A13 via le tunnel du San Bernardino. Ainsi les embouteillages avaient atteint une longueur de 15 km, vers 06h25.

Comme souvent, le trafic des vacances provoque des bouchons de plusieurs kilomètres devant le principal tunnel routier assurant la liaison nord-sud. Dès vendredi, il fallait déjà s'armer de patience pour se rendre vers le sud. À un moment donné, le bouchon avait atteint une longueur de onze kilomètres.

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