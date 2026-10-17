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Malgré le fiasco de 2026
Le président américain Donald Trump encore invité au WEF en 2027

Le Forum économique mondial 2027 à Davos accueillera peut-être Donald Trump, à nouveau invité. Le président du WEF insiste sur l'importance du dialogue, malgré les controverses entourant sa précédente participation.
Publié: il y a 26 minutes
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a de nouveau été invité au prochain Forum économique mondial (WEF), qui aura lieu du 18 au 22 janvier 2027 à Davos (GR). «Tous les chefs d'État des pays du G20 ont déjà reçu une invitation», indique le patron du WEF. A moins qu'un gouvernement ne le souhaite expressément, le WEF gardera la liste des participants confidentielle jusqu'au 10 janvier, précise Alois Zwinggi, président et directeur général du forum dans un entretien diffusé samedi par la Südostschweiz.

La présence de Donald Trump avait marqué la dernière édition du WEF, relève M. Zwinggi. Si le président américain devait à nouveau venir à Davos, la situation devrait être similaire, tout comme les critiques suscitées par sa visite, ajoute le responsable.

Le forum se veut une plateforme neutre qui permet à des voix «issues d'un large éventail» de s'exprimer, note le directeur de la manifestation, soulignant que le dialogue est plus important que l'absence de dialogue. «Cela signifie que nous devons être prêts à recevoir des personnes ou aborder des sujets qui peuvent nous mettre mal à l'aise».

Discours controversé

Interrogé sur le discours controversé de Donald Trump lors de la dernière édition du WEF, M. Zwinggi dit faire confiance aux participants. «Ils doivent pouvoir juger par eux-mêmes de ce qui a du sens pour eux et de ce qui n'en a pas».

Dans ses déclarations, le président américain s'était exprimé de manière condescendante au sujet de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec l'ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Cet appel avait eu lieu dans le cadre des négociations sur les droits de douane, juste avant qu'il ne les fixe à 39% pour les biens produits en Suisse.

Le séjour du président américain dans les montagnes grisonnes avait aussi permis des discussions, relève M. Zwinggi. L'actuel président de la Confédération Guy Parmelin avait ainsi pu s'entretenir avec M. Trump et annoncé par la suite que Berne et Washington entameraient des négociations en vue d'un accord commercial, ajoute le directeur du WEF.

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