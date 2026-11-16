Accident mortel d'un grimpeur de 17 ans dans le canton d'Uri

ATS Agence télégraphique suisse
Un grimpeur de 17 ans est décédé dans un accident d'escalade dans la région de Bürglen (UR). Le corps du jeune homme porté disparu a été retrouvé lundi. La disparition du grimpeur a été signalée lundi à l'aube, indique la police uranaise dans un communiqué. Une opération de recherche a été immédiatement lancée.
Le grimpeur a été retrouvé sans vie au pied de la zone d'escalade du Höch Nossen, dans la commune de Bürglen. Selon les premières informations disponibles, il faisait de la grimpe en solitaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident mortel.
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