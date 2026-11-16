DE
FR

Escalade en solo
Accident mortel d'un grimpeur de 17 ans dans le canton d'Uri

Le corps sans vie d’un grimpeur de 17 ans a été découvert lundi à Höch Nossen, Bürglen (UR). Porté disparu à l’aube, il pratiquait l’escalade en solitaire. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 1 minute
Un jeune grimpeur est décédé dans un accident d'escalade à Uri (image prétexte).
Photo: Getty Images/Westend61
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un grimpeur de 17 ans est décédé dans un accident d'escalade dans la région de Bürglen (UR). Le corps du jeune homme porté disparu a été retrouvé lundi. La disparition du grimpeur a été signalée lundi à l'aube, indique la police uranaise dans un communiqué. Une opération de recherche a été immédiatement lancée.

Le grimpeur a été retrouvé sans vie au pied de la zone d'escalade du Höch Nossen, dans la commune de Bürglen. Selon les premières informations disponibles, il faisait de la grimpe en solitaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident mortel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus