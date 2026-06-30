Le nombre d'accidents déclarés en Suisse a atteint 937'000 en 2025, soit une hausse de 2,4% par rapport à 2024. Les accidents de loisirs, en forte augmentation, expliquent principalement cette tendance, selon le SSAA.

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 937'000 accidents professionnels et non professionnels ainsi que maladies professionnelles ont été déclarés aux 22 assureurs-accidents suisses l'an dernier. Il s'agit d'une hausse de 2,4% par rapport à 2024, due à une nette augmentation des accidents de loisirs.

Au total, 636'000 accidents non professionnels ont été recensés, soit 3% de plus que l'année précédente, indique mardi le Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents LAA (SSAA). Le nombre des maladies et accidents professionnels est quant à lui resté stable. Il y a un an, l'organisme géré par la Suva avait déjà fait état d'une hausse de 1,7% des accidents non professionnels par rapport à l'année précédente.

En avril, la Suva – l'un des 22 assureurs-accidents du pays – a elle aussi annoncé une augmentation des accidents de loisirs. La sécurité au travail s’est fortement améliorée au cours des dernières décennies, alors que, parallèlement, de plus en plus de personnes consacrent leur temps libre au sport et aux activités de plein air, avait-elle expliqué.

Hausse des cas de violence

Le rapport annuel du SSAA s'intéresse également à l'évolution des blessures liées à des actes de violence chez les jeunes. Il constate que les jeunes hommes restent les plus exposés aux blessures liées à la violence. Bien que le nombre de cas ait reculé depuis le pic de 2008, il demeure 20% plus élevé chez les 15-24 ans qu'à la fin des années 1990.

Cette hausse n'est pas uniquement due à une augmentation des dénonciations, précise le rapport. Le risque de blessures liées à des actes de violence a aussi légèrement augmenté chez les jeunes femmes sur le long terme. Il reste toutefois nettement inférieur à celui des jeunes hommes.