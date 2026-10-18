DE
FR

Ressenti partout en Suisse
Un séisme de magnitude 4 enregistré dans le canton de Glaris

Un séisme de magnitude 4 a frappé près de Linthal (GL) dimanche à 04h37, ressenti dans toute la Suisse. Une réplique de magnitude 1 a suivi dix minutes plus tard, indique le SED.
Publié: il y a 26 minutes
La secousse a eu lieu à 04h37 à 6 kilomètres à l'ouest de Linthal.
Photo: Screenshot
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 4 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche près de Linthal (GL). Ce tremblement de terre a pu être ressenti dans toute la Suisse, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse a eu lieu à 04h37 à 6 kilomètres à l'ouest de Linthal, indique le SED dans une annonce automatique. Quelques dégâts légers sont possibles à proximité de l'épicentre pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Une réplique a secoué la région une dizaine de minutes plus tard. Sa magnitude n'était que de 1, selon le SED.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus