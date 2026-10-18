Un séisme de magnitude 4 a frappé près de Linthal (GL) dimanche à 04h37, ressenti dans toute la Suisse. Une réplique de magnitude 1 a suivi dix minutes plus tard, indique le SED.

Un séisme de magnitude 4 enregistré dans le canton de Glaris

Un séisme de magnitude 4 enregistré dans le canton de Glaris

ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 4 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche près de Linthal (GL). Ce tremblement de terre a pu être ressenti dans toute la Suisse, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse a eu lieu à 04h37 à 6 kilomètres à l'ouest de Linthal, indique le SED dans une annonce automatique. Quelques dégâts légers sont possibles à proximité de l'épicentre pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Une réplique a secoué la région une dizaine de minutes plus tard. Sa magnitude n'était que de 1, selon le SED.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.