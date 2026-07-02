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Milliers de fidèles touchés
Le Vatican confirme l'excommunication des six évêques d'Ecône (VS)

Le Vatican a confirmé ce jeudi l'excommunication de six évêques de la Fraternité Saint-Pie X, soulignant un schisme officiel avec ce mouvement traditionaliste contesté.
Publié: 09:45 heures
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Le Vatican a officialisé ce jeudi l'excommunication de six évêques basés à Écône (VS).
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le Vatican a confirmé jeudi l'excommunication de six évêques de la fraternité Saint-Pie X, actant le «schisme» avec Rome de ce mouvement traditionaliste. «Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X sont en situation de schisme», et les fidèles laïcs qui y «adhèrent formellement» doivent «être tenus pour schismatiques et excommuniés», a précisé le Dicastère pour la doctrine de la foi dans un décret.

Cette communauté catholique fondée par l'évêque français Marcel Lefebvre, forte d'environ 600'000 fidèles dans le monde, avait consacré mercredi en Suisse quatre de ces évêques. La communauté Saint-Pie X rejette en bloc les évolutions de l'Eglise depuis le Concile Vatican II (1962-1965), qui a profondément transformé l'institution.

Tradition stricte

Ses fidèles sont attachés à une interprétation stricte de la tradition doctrinale et liturgique, notamment la messe de rite «tridentin», qui se caractérise par l'usage du latin et un prêtre officiant dos à l'assemblée.

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Elle a ainsi reproduit mercredi cet acte à portée «schismatique» à l'origine d'une première rupture avec le Vatican en 1988, tout en disant «regretter» avoir dû agir sans l'autorisation du pape. «Je vous supplie du fond du coeur : revenez sur votre décision !» leur avait écrit le pape Léon XIV cette semaine, soulignant qu'en cas d'"acte schismatique», les sacrements – comme le mariage ou la confession – administrés par les évêques ne seraient plus reconnus par l'Eglise catholique.

Les quatre nouveaux évêques - les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier, l'abbé américain Michael Goldade et l'abbé suisse Pascal Schreiber - se trouvent ainsi excommuniés, ainsi que les deux derniers évêques dont la fraternité disposait jusqu'à ce jour, Alfonso de Galarreta et Bernard Fellay. Le Dicastère de la foi a précisé jeudi que «les clercs et les fidèles laïcs sont admonestés de ne pas adhérer au schisme de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, car ils encourraient ipso facto la peine d'excommunication».

Comme en 1988, les évêques ont été consacrés sans juridiction attitrée, ce qui selon la Fraternité exclut tout schisme et toute excommunication. Mais le Vatican considère que consacrer un évêque sans l'accord du pape entraîne une excommunication automatique des évêques (consacrés et consacrants) et caractérise un «acte schismatique».


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