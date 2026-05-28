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Un rapport alerte
En Suisse, la révolution numérique risque de laisser des gens sur le carreau

La révolution numérique bouleverse la Suisse mais menace d'exclure une partie de la population, alerte le rapport PNR 77 publié jeudi. Le marché du travail et les écoles doivent s'adapter pour préserver la cohésion sociale.
Publié: il y a 20 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
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Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Sans mesures ciblées, la révolution numérique qui transforme la société suisse pourrait laisser des pans entiers de la population sur la touche. L'avertissement émane du rapport du Progamme national de recherche «Transformation numérique» (PNR 77), publié jeudi.

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La transformation numérique n'est pas un simple processus technologique, mais un défi sociétal commun, souligne un communiqué du Fonds national suisse (FNS). La numérisation transforme «profondément» le marché du travail, avec l'automatisation et l'émergence de nouveaux profils professionnels.

Mesures nécessaires

Entreprises et employés doivent s'adapter à cette évolution. La numérisation inclusive du monde du travail sera «une condition essentielle à la cohésion sociale». L'école et les universités sont également concernées par les changements en cours. Le PNR 77 regrette toutefois une sous-exploitation des outils numériques dans ces institutions. La formation initiale et continue des enseignants dans ce domaine «doit être renforcée».

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