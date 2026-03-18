Quatre ans après son lancement, le Parc du chocolat Cailler à Broc franchit une étape clé. La mise à l’enquête publique est prévue d’ici fin mars par la commune fribourgeoise.

A Broc, le projet Cailler à 400 millions franchit une étape clé

A Broc, le projet Cailler à 400 millions franchit une étape clé

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre ans après son lancement, le projet de Parc du chocolat Cailler à Broc (FR) franchit un cap avec sa mise à l'enquête publique par la commune avant fin mars. L'investissement total de 400 millions permettra d'accueillir à terme un million de visiteurs par an.

Le projet actualisé, présenté mercredi à Broc par l'association Gruyère-Chocolat, intègre les remarques émises par les autorités et les parties prenantes durant l’examen préalable. Il ambitionne de valoriser le «patrimoine culturel et industriel unique» du site et la fabrication du chocolat, dont la marque est propriété de Nestlé.

Directement accessible en train, le parc sera relié par une télécabine à un parking souterrain hors site, sur la zone dite «En Liaubon». Il sera complété par une offre hôtelière «variée», devant inciter les touristes à prolonger leur séjour dans le district de la Gruyère.

Lancées dès la fin 2023, les procédures d’examen préalable ont permis de consulter les services et commissions compétentes de la commune de Broc, de l’Etat de Fribourg et de la Confédération, ainsi que les organisations de protection de la nature et de l’environnement.

Gros investissements

La réalisation est évaluée à 200 millions de francs. Un même montant est prévu pour le site du Liaubon (parking souterrain et hôtels). La société Jogne Invest va financer, construire et gérer le parc, le parking des voitures souterrain, le parking des bus touristiques ainsi que la télécabine.

Pour l’aspect hôtelier, plusieurs scénarios sont examinés et incluent la collaboration avec des groupes hôteliers. En fonction de la rapidité d’obtention des permis et de celle des travaux, les investisseurs ont pour objectif d’ouvrir une première étape dans le courant de 2030, avec 800’000 visiteurs par an initialement.

La mise à l’enquête concerne une modification du Plan d’aménagement local (PAL), la réalisation d’un Plan d’aménagement de détail (PAD), ainsi que dix demandes de permis de construire. La fabrique de Broc est probablement la plus ancienne fabrique de chocolat encore en activité au monde.

Nature et industrie

Le site représente un patrimoine exceptionnel, reconnu par l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Il s’inscrit dans un paysage culturel unique, la plaine alluviale de Broc, au carrefour entre les contreforts boisés des Préalpes et le lac de la Gruyère.

Le lieu témoigne de l’interaction instaurée entre la nature et l’industrie sur ce lieu à la fin du 19e siècle. Le projet de parc vise à préserver l’identité «forte» du site, à y moderniser et développer les usages culturels et touristiques présents depuis les années 1930, et à valoriser la fonction de production de la fabrique.

Dans un souci d’équilibre, le «concept cherche à la fois à conserver le site et à l’adapter, mais aussi y à faire dialoguer la mémoire patrimoniale et l’innovation culturelle».

Reconstruction

Afin de restituer la vue sur la longue façade emblématique de style néo-renaissance, le projet prévoit la démolition du bâtiment abritant l’entrée, la boutique et le café de l’actuel musée Maison Cailler pour le remplacer par un bâtiment d’un volume réduit et construit en retrait de 10 mètres par rapport à la façade historique.

Le niveau historique du parvis de la fabrique sera également rétabli, supprimant la surélévation actuelle, afin de restituer pleinement la monumentalité de la fabrique. C’est dans ce nouveau bâtiment que débutera le parcours du chocolat, avec des ateliers animés par des maîtres chocolatiers.

Après un passage à travers les bâtiments d’origine de 1898, les visiteurs traverseront la Jogne. De l’autre côté de la rivière, les anciens ateliers mécaniques de la fabrique, protégés mais désaffectés, seront restaurés et emmèneront le visiteur à la découverte de l’histoire de la fabrication du chocolat au travers des différentes époques et sociétés, des Aztèques à aujourd’hui.

Bijou d'ingénierie

Au bout de ce voyage dans le temps, dans une aile reconstruite, il sera possible de contempler une ligne de production de chocolat d’époque en activité. Cette ligne, qui date des années 1960, est un «bijou de l’ingénierie industrielle suisse».

L’association Gruyère-Chocolat est la plateforme qui réunit tous les acteurs du projet. A ce stade, elle compte comme membres la société Jogne Invest, l’Association régionale la Gruyère, l’Union fribourgeoise du tourisme, la Fédération patronale et économique et Nestlé Suisse.

La population brocoise a été par ailleurs conviée mercredi soir à une séance d'information. Celle-ci s'est déroulée dans la maison du projet, située à la rue du Martinet, sur le site de Broc Fabrique.