Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS Agence télégraphique suisse
Un joueur du Swiss Loto est devenu millionnaire mercredi. Il a trouvé les six bons numéros et remporte exactement 1 million de francs. La combinaison gagnante était : 3, 7, 14, 28, 29 et 40. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 4 et le Joker le 752046.
Personne n'a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 27,3 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.
