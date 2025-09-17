DE
Un heureux élu
Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs tout rond.
Publié: 20:59 heures
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
ATS Agence télégraphique suisse

Un joueur du Swiss Loto est devenu millionnaire mercredi. Il a trouvé les six bons numéros et remporte exactement 1 million de francs. La combinaison gagnante était : 3, 7, 14, 28, 29 et 40. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 4 et le Joker le 752046.

Personne n'a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 27,3 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.

