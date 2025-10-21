DE
Contrôlé sur un catamaran
Un Suisse recherché depuis 26 ans a été arrêté en Italie

Un Suisse de 60 ans, recherché depuis 26 ans pour une fraude de 20 millions de dollars à New York, a été arrêté à Bari, en Italie. L'homme a été appréhendé sur un catamaran lors d'un contrôle douanier.
Publié: 11:20 heures
Dernière mise à jour: 11:24 heures
Le Suisse de 60 ans était recherché depuis 26 ans pour une fraude financière aux Etats-Unis.
Photo: Eva Manhart
ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse aujourd'hui âgé de 60 ans a été arrêté à Bari, en Italie. Il était recherché depuis 26 ans pour une fraude, portant sur plus de 20 millions de dollars, commise avec des complices à New York.

L'arrestation a eu lieu au large des côtes de Bari sur un catamaran contrôlé par la police douanière, selon une dépêche de l'agence de presse italienne ansa publiée lundi. L'homme, dont le nom n'a pas été divulgué, est accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude sur des titres financiers et de blanchiment des revenus illicitement acquis, selon le mandat d'arrêt émis en 1999 aux Etats-Unis.

Procédure d'extradition engagée

Lors du contrôle, les agents de la police douanière ont contrôlé les identités des personnes à bord. Ils se sont alors aperçus que l'homme était recherché. Après son arrestation, le suspect a été interrogé par un juge de Bari et placé en détention. Dans le même temps, la procédure d'extradition vers les Etats-Unis a été engagée.

